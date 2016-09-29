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Леди
Красота и здоровье
29 сентября 16, 15:11
Уход за волосами осенью: делаем маски из глины
волосы
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Травяные ополаскиватели и масляные обертывания не помогают? Попробуйте маски для волос на основе косметической глины.
Глина богата макро- и микроэлементами, обладает противовоспалительными свойствами, улучшает кровообращение в коже головы. К тому же она способна нормализовать работу сальных желез.
 
Для ослабленных волос. 2 столовые ложки голубой глины смешайте с чайной ложкой сухой горчицы, столовой ложкой яблочного уксуса и столовой ложкой настойки арники. Нанесите на волосы на 20 минут, затем смойте шампунем. Соблюдайте пропорции, иначе можно вызвать раздражение на коже головы!
 
Для придания волосам блеска. Смешайте столовую ложку облепихового масла с одним яйцом и чайной ложкой меда, понемногу добавьте 2 столовые ложки голубой глины. Нанесите на волосы и наденьте полиэтиленовую шапочку. Через полчаса смойте шампунем.
 
Для жирных волос. Столовую ложку лимонного сока смешайте со столовой ложкой тыквенного масла, добавьте 3 столовые ложки зеленой глины. Нанесите на волосы. Через 15 минут смойте шампунем.

Источник: http://my.goodhouse.com.ua/
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