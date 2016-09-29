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Леди
Красота и здоровье
29 сентября 16, 15:16
7 самых полезных для здоровья трав
травы для здоровья
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Ассортимент и возможности аптечных препаратов настолько велики, что, казалось бы, о каких травах может быть речь – выпил таблетку, и все в порядке.
Но все так просто – синтетические лекарства, в отличие от природных, имеют огромные перечни противопоказаний и побочных действий, поэтому лишний раз к ним прибегать не стоит. Для вас мы подобрали самые эффективные травы, которые придут на помощь в той или иной ситуации.

Боярышник от давления

При нестабильном давлении нужно принимать настойку или боярышника. В нем содержится ряд веществ, в частности, флавоноиды и антиоксиданты, которые замедляют процессы отложения холестерриновых бляшек, препятствуют повышению давления, а также предотвращают такие неприятности, как ишемическая болезнь сердца, церебральная недостаточность и повреждение стенок сосудов.

Столовую ложку боярышника залейте чашкой кипятка, оставьте на 2 часа в теплом месте, после чего процедите.  Принимайте по 2 столовой ложки трижды в день за полчаса до еды.

Мята от головной боли

Если вас часто беспокоит головная боль напряжения («тяжелая» голова, «тиски» на висках), заведите себе привычку дважды в день, или хотя бы на ночь, пить мятный чай.  Он снимает тонус мышц и сосудов, а также расслабляет нервную систему за счет большого количества содержащего в мяте ментола и эфирных масел.

Заварите 1 чайную ложку листьев на чашку кипятка и дайте настояться 10 минут.

Ромашка от боли в горле

При боли или першении в горле приготовьте ромашковый чай, а лучше – прополощите им горло. Благодаря своему составу, в частности, наличию салициловой кислоты и эфирных масел, она считается одним из наиболее мощных природных антисептиков.

На чашку кипятка понадобится десертная ложка ромашки. Заваривать 15 минут.

Мелисса от бессонницы

Вечером, чтобы процесс засыпания был легким, а сон – крепким, выпейте чай с мелиссой. Это не простой вкусный напиток – нем содержатся органические кислоты и эфирные масла, которые успокаивают перегруженную нервную систему, что и помогает уснуть сном младенца.

Чайную ложку травы залейте чашкой кипятка и дайте настояться 5 минут.

Эхинацея для иммунитета

Осенью, когда организм особенно подвержен атаками вирусов и бактерий, иммунитет требует особенной поддержки. И обеспечит ее эхинацея. В ней есть целый арсенал необходимых для этого компонентов — витамины C и A, лимонная кислота, сапонины и эфирные масла. Все они активизируют клетки крови, которые отвечают за работу иммунитета.

50 г эхинацеи залейте литром водки или спирта, оставьте в темном месте на 14 дней, периодически встряхивая емкость. После процедите настойку. Принимайте по 20 капель лекарства трижды в день за 20-30 минут до еды.

Чистотел для кожи

Если вас беспокоят какие-либо высыпания на коже (дерматиты, акне, угри и т.д.) вам стоит принимать ванну с чистотелом. В этой траве есть природные антибиотики фитонциды, а также алкалоиды, которые способствуют уничтожению вредных микроорганизмов, способствуя очищению кожи, и ускоряются процессы заживления.

Залейте 5 столовых ложек травы тремя литрами воды, прокипятите пять минут, процедите и влейте отвар в подготовленную ванну.

Чабрец от кашля

При кашле первая помощь – отвар чабреца. В нем содержится много полезных веществ, в частности горькие и дубильные вещества, урсоловая и олеиновая кислоты, витамины B и С, которые способствуют выведению мокроты из бронхов и легких.

Залейте столовую ложку травы стаканом кипятка, оставьте настояться на час. Пейте отвар по 4 столовые ложки после еды трижды в день.

Источник: http://medic.ua/
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