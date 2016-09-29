Полезные и вредные свойства семечек

Все же, при очень многих диетах семечки рекомендуются в качестве быстрого и полезного перекуса. Также, семена подсолнечника добавляют в разнообразные блюда: салаты, выпечку, мясные блюда - как вкусный и полезный компонент.





На сколько семечки могут быть полезны для нашего здоровья, чем они вредны и можно ли использовать семечки для похудения?





Чем полезны семена подсолнечника





Семена подсолнечника правда считаются очень правильным перекусом так, как они ускоряют обмен веществ. Конечно, продукт достаточно калорийный, поэтому, злоупотреблять им нельзя. Все же, семечки для похудения очень полезны уже тем, что выводят лишнюю жидкость из организма и уже за счет этого вы сможете сбросить парочку килограммов.





Для идеального перекуса и последующего похудения рекомендуется употреблять не больше 50 граммов семечек в день, и, как правило, в первой половине дня. Кроме пользы для фигуры, семена подсолнечника еще и очень полезны для здоровья. Они повышают иммунитет, что в осеннее время самое оно. Также, семечки очень богаты на белок и микроэлементы и очень рекомендованы при сильных физических нагрузках, они помогают сжигать жир и нарабатывать мышечную массу.





Вред семечек для похудения





Семена подсолнечника вызывают привыкание. Не успеете взять пачку с семечками в руки, как она уже закончилась. А пачка семечек за раз равна полноценному приему пищи, хотя голод утоляет недостаточно. Чрезмерное употребление семечек приводит к увеличению количества жира в организме, бороться с которым будет достаточно сложно. Также, чрезмерное употребление семечек очень отображается на системе пищеварения: вы можете жаловаться на изжогу, тошноту, боль желудка. Заметьте, что жареные семечки еще более калорийны и вредны для нашего желудка и фигуры, в частности.



