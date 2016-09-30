10 важных фактов об ОРВИ, - доктор Комаровский

Наступила осень - традиционная пора простуд и недомоганий. Что нужно знать об ОРВИ, рассказывает на своей странице в Фейсбуке доктор Евгений Комаровский, передают Нескучные новости.





1. ОРВИ могут вызывать более чем 200 различных вирусов. Организм гораздо восприимчивее к этим вирусам, когда человек испытывает значительную физическую и эмоциональную нагрузку.





2. Антибиотики не лечат простуду, так как они абсолютно не влияют на вирусы.





3. Как правило, ОРВИ проходит сама собой, без дополнительного лечения, только при должном уходе. Организм человека способен создать собственные защитные механизмы против вируса и восстановить функции, нарушенные инфекцией, в течение недели или максимум двух. Постельный режим, спокойный сон и много жидкости внутрь (лучше фруктовых соков или морсов) - это полезно для организма и ускорит выздоровление.





4. Больной ОРВИ заразен, особенно в течение первых трех-четырех дней после появления симптомов.





5. Вирус, вызывающий ОРВИ, может распространяться на расстояние до 3,5 м, когда больной кашляет или чихает.





6. Если вы используете платок, когда у вас ОРВИ, то знайте, что он может накопить до 15000 микробов всего за 30 секунд использования.





7. Не сморкайтесь слишком сильно, когда у вас ОРВИ! Возникающее при этом дополнительное давление может способствовать попаданию слизи в пазухи носа и уши, что создаст условия для развития бактериальной инфекции.





8. Если у вас ОРВИ, капли и различные средства для ингаляции, содержащие масло эвкалипта, пихты, сосны или другие ароматические масла, могут способствовать регенерации отекших слизистых оболочек.





9. ОРВИ тесно связана со стрессом. Давайте вашему организму достаточно времени на полноценный отдых, чтобы сохранить естественную защиту против болезней.





10. Куриный бульон для лечения ОРВИ? Можно попробовать. Хотя пока нет никаких убедительных доказательств, что это утверждение верно, но многие считают, что куриный бульон содержит аминокислоту (цистеин), способствующую разжижению слизи.



