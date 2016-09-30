Скорая помощь после вечеринки: 3 детокс-маски для лица

О ужас! Действуй по нашей экспресс-программе и за считанные минуты, ты сможешь привести себя в порядок.





Предлагаем три детокс-маски для лица, которые помогут убрать отеки, припухлости и другие "изюминки" праздника, очистят кожу и обеспечат ровный цвет лица.

Записывай рецепты!





Угольная маска для лица – глубоко очищает кожу





Активированный уголь используют и для лечения желудка, и в качестве природного фильтра для воды, и как средство для похудения. И пора бы уже ему перекочевать из аптечки в косметичку, потому что на кожу он тоже способен оказывать самое комплексное воздействие: маска для лица с углем – это решение почти 90% всех кожных проблем.





Как приготовить угольную маску для лица?

Ингредиенты:





1/4 чайной ложки активированного угля

1 чайная ложка косметической глины

1/2 чайной ложки жидкого меда

2-3 капли эфирного масла чайного дерева.

Смешай все ингредиенты и нанеси смесь на чистую, сухую кожу лица и оставь до высыхания на 20 минут, затем тщательно смой.





Эффект угольной маски для лица





Такая маска для лица обеспечивает детоксикацию и глубокое очищение проблемной и жирной кожи. Глина и уголь эффективно вытягивают загрязнения из пор, эфирное масло чайного дерева подсушивает и заживляет воспаления, а мед смягчает и успокаивает кожу.





Мятно-шоколадная маска для лица – обеспечит ровный цвет кожи





Какао известно своими питательными веществами, они могут питать нас не только изнутри, но и снаружи. Благодаря ему, кожа получает удивительный заряд свежести и энергии, оно обладает прекрасным тонизирующим действием. В шоколадно-мятной маске для лица содержится большое количество витаминов и других полезных веществ, так нужных твоей уставшей коже.





Как приготовить мятно-шоколадную маску для лица?

Ингредиенты:





1/2 столовой ложки косметической глины

1/2 столовой ложки порошка какао

2 столовые ложки йогурта без добавок

2-3 капли эфирного масла мяты.

Смешай все компоненты и нанеси маску тонким слоем на чистую, сухую кожу лица. Оставь на 20 минут, а затем сними остатки с помощью влажного полотенца.





Эффект мятно-шоколадной маски для лица





Такая маска быстро улучшает цвет лица и смягчает огрубевшую кожу. Какао богато антиоксидантами, которые омолаживают и тонизируют кожу, а эфирное масло мяты улучшает микроциркуляцию и обеспечивает свежий цвет лица.





Кокосовая маска для лица – увлажнит и обеспечит питание кожи





Кокосовое масло легко впитывается и хорошо переносится, успешно используется вместе с готовыми косметическими средствами. Его тонкий слой помогает сохранить естественный водный баланс в клетках эпидермиса, защищает от негативного воздействия климатических факторов: солнце, холод, ветер, но при этом не проявляется на коже неэстетичным жирным отблеском.





Как приготовить кокосовую маску для лица?

Ингредиенты:





2 столовые ложки косметической глины

1 чайная ложка кокосового масла

1/2 столовой ложки жидкого меда.

Смешай все компоненты и нанеси маску на чистую, сухую кожу лица. Оставь на 15 минут, затем смой теплой водой.





Эффект кокосовой маски для лица





Такая маска для лица идеально подходит для восстановления обезвоженной кожи. Глина вытягивает загрязнения из пор, мед успокаивает и снимает раздражение, а масло глубоко питает пересушенную кожу.



