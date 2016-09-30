Что лучше: лекарства или народные средства?

И вот малыш уже начал кашлять и хлюпать носом. Нужны ли лекарства или можно обойтись народными средствами?





По статистике, дошколята простужаются примерно 9 раз в году. Нормой педиатры считают, если ОРВИ в течение года возникает у ребёнка не более 4–6 раз, в ином случае малыш попадает в особую категорию часто болеющих детей.





Успеть за неделю





К сожалению, иммунитет против простуд в организме не вырабатывается, а вирусов, которые могут вызвать заболевание, так много (более 200) и они так заразны, что устоять против них довольно трудно.





В принципе простуда не требует специфического лечения и проходит сама примерно за неделю, если, конечно, не возникли осложнения. А чтобы их не допустить, нужно с появления первых же симптомов обеспечить ребёнку покой и отдых, давать как можно больше тёплого витаминного питья (ягодные морсы, компоты, настой липы, шиповника, чай с лимоном), кормить лёгкой и витаминной пищей. Также важно регулярно очищать и увлажнять воздух в детской комнате, чтобы снизить концентрацию вирусов и облегчить дыхание. Не помешают и народные рецепты.





Только без агрессии!





Использовать для лечения простуды такие агрессивные средства, как антибиотики, не только бесполезно (они против вирусов бессильны), но и вредно, их очередь приходит лишь в том случае, если возникли бактериальные осложнения. Анальгин и аспирин тоже ни к чему, особенно при повышенной температуре. Сбивая жар ребёнку до 15 лет с помощью аспирина, можно спровоцировать развитие синдрома Рея, повреждающего печень и мозг. Анальгин и вовсе запрещён к применению во многих странах мира. Препаратом выбора может быть парацетамол. Но если температура у ребёнка не выше 38,5° и нет судорог, достаточно обильного тёплого питья и периодических влажных обтираний тканью, смоченной водой с уксусом. Однако, если даже не сильно повышенная температура упорно держится дольше 3 дней, нужно обратиться к врачу — это может быть симптом медленно развивающегося воспаления (пиелонефрит или пневмония). Также вызвать врача нужно при любых нетипичных симптомах: сильной головной боли, рвоте, поносе, боли в животе, затруднённом дыхании, высокой температуре и т. д.





Как быть с насморком?





Сосудосуживающие капли и спреи могут использоваться не дольше чем 2–3 дня. А лучше их вовсе избегать, потому что они сушат слизистую носа, которая должна являться фильтром от проникновения вирусов. Злоупотребление этими препаратами чревато формированием медикаментозного ринита, от которого потом очень трудно избавиться. Что касается промывания носа солевыми или содовыми растворами, то лучше их не делать у совсем маленьких детей. Из-за небольших размеров слуховой трубы у крох сопли нередко попадают в среднее ухо, так развивается отит. Поэтому лучше не промывать, а лишь закапывать в носик несколько капель слабого солевого раствора, чтобы было легче удалить густые выделения. И никаких закапываний неразбавленного свежего лукового или свекольного сока! Иначе можно сжечь нежную слизистую. При начинающемся насморке помогает точечный массаж: нужно нажимать на точки, расположенные рядом с крыльями носа, под носом, между глаз и в центре подбородка.





Натуральная аптека





В аптеках есть множество противопростудных средств с натуральным составом. Среди наиболее полезных веществ такие, как...





- экстракт корня алтея — он уменьшает воспалительный процесс и, снижая вязкость мокроты, оказывает отхаркивающее и противокашлевое действие. А также регенерирует повреждённые поверхности;





- экстракт листьев малины — содержит практически полный набор витаминов и минералов, тонизирует, нормализует обмен веществ, укрепляет иммунитет, улучшает пищеварение, помогает быстро восстановиться;





- экстракт листьев подорожника — тонизирует, содержит смесь эфирных масел, обладающих отхаркивающим (за счёт разжижения мокроты и усиления двигательной активности бронхов) и противовоспалительным действием;





- аскорбиновая кислота (вита­мин С) — увеличивает устойчивость организма к инфекциям;





- анисовое масло — оказывает отхаркивающее, противовоспалительное, жаропонижающее, антисептическое, обезболивающее и спазмолитическое действие, способствует разжижению и удалению мокроты;





- экстракт солодки — обладает отхаркивающим и иммуностимулирующим действием;





- сода (натрия гидрокарбонат) — снижает вязкость мокроты, стимулирует продвижение мокроты по дыхательным путям и её последующее выведение.



