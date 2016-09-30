Как правильно питаться, чтобы вес не вернулся

А на 3 года сохранить его удается лишь 10%. И только 5% худеют действительно навсегда. Как попасть в их число?





Первая причина — самая очевидная: достигнув результата, человек перестает следить за рационом и "отрывается", позволяя себе все то, что запрещалось во время диеты.





ПРАВИЛО № 1: СЧИТАТЬ ВСЕГДА, СЧИТАТЬ ВЕЗДЕ





Вы должны всегда вести учет калорий и пищевой дневник. Да, после диеты можно позволить себе больше, но общий калораж в сутки должен оставаться стабильным. И в среднем не превышать 1500 ккал, если вы не занимаетесь спортом, 1800 — если вы занимаетесь время от времени чем-то вроде йоги,и 2000 — если вы ходите на силовые тренировки 3 раза в неделю. И, кстати, учтите еще один важный момент: калораж считается посуточно. Не помесячно и не понедельно, а именно за период в 24 часа. Если вы сегодня съели тортик, вычтите его из суточной нормы, а не планируйте "отработать" его послезавтра на велопрогулке. С другой стороны, если вы сегодня "не доели" норму, это не значит, что завтра у вас есть дополнительные 300 калорий, поэтому вы закажете на обед пасту в сливочном соусе. Важно понять, что вы НИКОГДА не сможете есть все подряд и не задумываться о последствиях. Единожды встав на путь борьбы с лишним весом, вы с него не сойдете. Еще одна причина — чрезмерный сброс веса. Диетологи сходятся во мнении, что здоровый организм сам знает, сколько ему нужно весить, какой жировой запас иметь и с какой скоростью запускать обмен веществ. Если вы росли здоровым в плане пищеварения и гормонального фона ребенком, то вспомните, как вы выглядели в 17−20 лет. Это и есть та норма, к которой всегда будет стремиться ваш организм.





ПРАВИЛО № 2: НЕ СТРЕМИТЕСЬ К НЕВОЗМОЖНОМУ





Так или иначе, ваш организм взял за эталон ваш вес после завершения полового созревания. И если вы титаническими усилиями опустили вес, скажем, на 20 килограмм ниже той отметки, всеми силами организм будет пытаться вернуть килограммы обратно. Рассчитайте свой ИМТ (вес в килограммах, деленный на рост в квадрате), и прикиньте, сколько килограммов вам надо сбросить, чтобы попасть в интервал 20−24. Последняя причина — психологическая. Мы часто компенсируем стресс едой, награждаем себя за достижения или наказываем. Если вы привыкли заедать проблемы или баловать себя вкусненьким по особым случаям — вы в группе риска, так как именно "психологические едоки", по статистике, чаще других возвращают сброшенный вес, поскольку это единственный механизм поощрения, который им доступен.





ПРАВИЛО № 3: УЧИТЕСЬ РАДОВАТЬСЯ НЕ ЕДЕ





Внеплановый поход в кино, покупка новой помады, прогулка по красивым местам, микропутешествие — все в ваших силах. Но исключите "вкусненькое" из списка вещей, которыми вы себя вознаграждаете. И наоборот: не лишайте себя десерта из-за неудачного выступления на конференции или ссоры с подругой. Еда — это просто еда, это не мотиватор, не награда и не наказание. И помните: единственный способ не толстеть — это тратить больше калорий, чем потребляете. Совершенно неважно, каким способом вы будете поддерживать этот дефицит: за счет уменьшения потребления или за счет увеличения физической нагрузки. Но это действительно единственный в мире способ с гарантией удержать вес. Еще раз: тратить больше, чем потреблять. Вот и весь секрет.



