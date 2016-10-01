О чем может говорить состояние кожи?

Не всем известно, что кожа человека представляет собой сложный по строению орган, обладающий разнообразными функциями и теснейшим образом связанный со всем организмом. Наша кожа дополняет и дублирует функции разных внутренних систем. Она активно участвует в процессе дыхания, выведения, обмене веществ.

Наружная поверхность кожи содержит многочисленные складки, морщины, бороздки и валики, образующие характерный рельеф, который является сугубо индивидуальным и сохраняется в течение всей жизни.

Кожа - карта организма

Кожа приобрела желтоватый оттенок - нужно срочно обследовать печень и желчный пузырь (возможен застой желчи и воспалительные процессы).

Молочная бледность может говорить о двух проблемах - анемии, связанной с дефицитом железа, а также о нарушении дыхания - болезнях легких и бронхов. Желательно сдать анализ крови и для начала пройти флюорографию.

Общая бледность в сочетании с синеватым оттенком - особенно носогубного треугольника и ногтей - явный сигнал проблем с сердцем. Срочно сделать ЭКГ и пробы с нагрузкой!

"Мраморная" кожа (бледная с синеватыми прожилками) говорит о хрупкости сосудов, недостатке в организме витаминов С и Е.

Дряблая кожа, второй подбородок - внешнее проявление хронических истощающих системных заболеваний (диабета, эндокринных нарушений и т. д.).

Лоснящаяся - признак невротических расстройств.

Жирная - проявление гиперфункции сальных желез либо нарушение липидного (жирового) обмена. Хорошо бы обследовать пищеварительную систему и сдать развернутый анализ крови.

Периодически появляющиеся красноватые пятна на лице и шее - чаще всего проявление аллергии: пищевой или лекарственной.

Общее покраснение лица и груди, особенно после физнагрузки, - один из симптомов гипертонии (из-за высокого давления кровь приливает к верхней части тела).

Высыпания красных крупных прыщей на лице и теле - либо проблемы с желудочно-кишечным трактом, чаще с кишечником, дающие интоксикацию, либо проявление гиперандрогении (это переизбыток мужских гормонов).

Сухая кожа с восковым отливом - признак нарушений пищеварения (хронического гастрита, язвы желудка или 12-перстной кишки). Неплохо бы сделать гастроскопию.

Участки сухой кожи на локтях - знак общего снижения иммунитета и авитаминоза, особенно нехватки витамина А и группы В.

Участки "гусиной кожи" - проявление аллергии на лекарства, моющие средства или косметику.

Бледная, рыхловатая, слегка отечная, особенно на лице и икрах ног - сигнал почечных заболеваний и прочих неполадок выделительной системы. Нужно сдать анализ мочи, биохимию крови и сделать УЗИ органов малого таза.

Серая, с землистым оттенком - говорит о почечной недостаточности.

Синеватая тень во внутреннем углу глаз: слабое место организма - почки.

Одутловатость над скулами: возможны неполадки в лимфатической системе желудочно-кишечного тракта.

"Мешки" под глазами: может быть не в порядке мочевыделительная система.

Резко выраженные носогубные морщины: скорее всего страдает толстый кишечник.

Раздраженная кожа и высыпания на висках: есть вероятность проблем с желчным пузырем.

Угревая сыпь в верхней части спины: неполадки в носоглотке.

Высыпания в области крестца и талии: непорядок с органами малого таза.

Облысение на границе волос на шее и за ушами: помощи просит эндокринная система.

Зеленоватый цвет лица может появляться при раке.

Симптом лимонной корки (апельсиновой корки) - утолщение и отек кожи молочной железы с резким выступанием на ней пор потовых желез - признак рака молочной железы.

Группы риска

Исследователи установили несколько социальных групп, наиболее подверженных раку кожи. Лидируют - рабочие строительных специальностей, фермеры, телохранители и атлеты.

Мнение, что загар - признак красоты и здоровья, постепенно уходит в прошлое. Причиной этого становится все чаще звучащий диагноз - "рак кожи". Дерматологи единодушны: две трети случаев рака кожи напрямую связаны с воздействием солнечного излучения.

Справка

Рак кожи возникает преимущественно на открытых частях тела, более 70% опухолей развивается на лице. Излюбленными местами расположения опухоли является лоб, нос, углы глаз, височные области и ушные раковины. На туловище опухоль возникает в 5-10%, с той же частотой рак кожи поражает конечности.

Говорят глаза

Темные круги под глазами могут появиться по трем причинам. Во-первых, из-за недостатка сна. Во-вторых, потому что с возрастом кожа делается тоньше и прозрачнее, а значит, сосуды, расположенные под ней, становятся более заметными. В-третьих, сосуды изначально могут быть расположены слишком близко к поверхности кожи.

Если круги под глазами появились внезапно, это может быть одним из симптомов аллергии.

Припухшая кожа и отеки вокруг глаз говорят о том, что нарушен вывод жидкости из организма. Старайтесь есть меньше жирной, соленой, копченой и жареной пищи.

Тонкая белая линия вокруг зрачка говорит о повышенном уровне холестерина в крови. Еще один тревожный знак - небольшие желтоватые пятнышки на веках или вокруг глаза.