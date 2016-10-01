О чем может говорить состояние кожи?

Не всем известно, что кожа человека представляет собой сложный по строению орган, обладающий разнообразными функциями и теснейшим образом связанный со всем организмом. Наша кожа дополняет и дублирует функции разных внутренних систем. Она активно участвует в процессе дыхания, выведения, обмене веществ.
Наружная поверхность кожи содержит многочисленные складки, морщины, бороздки и валики, образующие характерный рельеф, который является сугубо индивидуальным и сохраняется в течение всей жизни.
Кожа - карта организма
Кожа приобрела желтоватый оттенок - нужно срочно обследовать печень и желчный пузырь (возможен застой желчи и воспалительные процессы).
Молочная бледность может говорить о двух проблемах - анемии, связанной с дефицитом железа, а также о нарушении дыхания - болезнях легких и бронхов. Желательно сдать анализ крови и для начала пройти флюорографию.
Общая бледность в сочетании с синеватым оттенком - особенно носогубного треугольника и ногтей - явный сигнал проблем с сердцем. Срочно сделать ЭКГ и пробы с нагрузкой!
"Мраморная" кожа (бледная с синеватыми прожилками) говорит о хрупкости сосудов, недостатке в организме витаминов С и Е.
Дряблая кожа, второй подбородок - внешнее проявление хронических истощающих системных заболеваний (диабета, эндокринных нарушений и т. д.).
Лоснящаяся - признак невротических расстройств.
Жирная - проявление гиперфункции сальных желез либо нарушение липидного (жирового) обмена. Хорошо бы обследовать пищеварительную систему и сдать развернутый анализ крови.
Периодически появляющиеся красноватые пятна на лице и шее - чаще всего проявление аллергии: пищевой или лекарственной.
Общее покраснение лица и груди, особенно после физнагрузки, - один из симптомов гипертонии (из-за высокого давления кровь приливает к верхней части тела).
Высыпания красных крупных прыщей на лице и теле - либо проблемы с желудочно-кишечным трактом, чаще с кишечником, дающие интоксикацию, либо проявление гиперандрогении (это переизбыток мужских гормонов).
Сухая кожа с восковым отливом - признак нарушений пищеварения (хронического гастрита, язвы желудка или 12-перстной кишки). Неплохо бы сделать гастроскопию.
Участки сухой кожи на локтях - знак общего снижения иммунитета и авитаминоза, особенно нехватки витамина А и группы В.
Участки "гусиной кожи" - проявление аллергии на лекарства, моющие средства или косметику.
Бледная, рыхловатая, слегка отечная, особенно на лице и икрах ног - сигнал почечных заболеваний и прочих неполадок выделительной системы. Нужно сдать анализ мочи, биохимию крови и сделать УЗИ органов малого таза.
Серая, с землистым оттенком - говорит о почечной недостаточности.
Синеватая тень во внутреннем углу глаз: слабое место организма - почки.
Одутловатость над скулами: возможны неполадки в лимфатической системе желудочно-кишечного тракта.
"Мешки" под глазами: может быть не в порядке мочевыделительная система.
Резко выраженные носогубные морщины: скорее всего страдает толстый кишечник.
Раздраженная кожа и высыпания на висках: есть вероятность проблем с желчным пузырем.
Угревая сыпь в верхней части спины: неполадки в носоглотке.
Высыпания в области крестца и талии: непорядок с органами малого таза.
Облысение на границе волос на шее и за ушами: помощи просит эндокринная система.
Зеленоватый цвет лица может появляться при раке.
Симптом лимонной корки (апельсиновой корки) - утолщение и отек кожи молочной железы с резким выступанием на ней пор потовых желез - признак рака молочной железы.
Группы риска
Исследователи установили несколько социальных групп, наиболее подверженных раку кожи. Лидируют - рабочие строительных специальностей, фермеры, телохранители и атлеты.
Мнение, что загар - признак красоты и здоровья, постепенно уходит в прошлое. Причиной этого становится все чаще звучащий диагноз - "рак кожи". Дерматологи единодушны: две трети случаев рака кожи напрямую связаны с воздействием солнечного излучения.
Справка
Рак кожи возникает преимущественно на открытых частях тела, более 70% опухолей развивается на лице. Излюбленными местами расположения опухоли является лоб, нос, углы глаз, височные области и ушные раковины. На туловище опухоль возникает в 5-10%, с той же частотой рак кожи поражает конечности.
Говорят глаза
Темные круги под глазами могут появиться по трем причинам. Во-первых, из-за недостатка сна. Во-вторых, потому что с возрастом кожа делается тоньше и прозрачнее, а значит, сосуды, расположенные под ней, становятся более заметными. В-третьих, сосуды изначально могут быть расположены слишком близко к поверхности кожи.
Если круги под глазами появились внезапно, это может быть одним из симптомов аллергии.
Припухшая кожа и отеки вокруг глаз говорят о том, что нарушен вывод жидкости из организма. Старайтесь есть меньше жирной, соленой, копченой и жареной пищи.
Тонкая белая линия вокруг зрачка говорит о повышенном уровне холестерина в крови. Еще один тревожный знак - небольшие желтоватые пятнышки на веках или вокруг глаза.