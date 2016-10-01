Герпес на губах: причины, симптомы и лечение

Появление высыпаний на губах является проявлением герпетической инфекции, как правило, первого типа. Это простой герпес, или герпес симплекс. Видов герпетической инфекции существует множество, все они проявляются поражениями разных органов, у всех разная симптоматика. Герпетические высыпания на половых органах, ветряная оспа, опоясывающий лишай, вирус Эпштейн-Барра – все это различные типы герпеса, которые не вызывают высыпаний на губах.

Причины

Раньше герпетические инфекции считались так называемыми оппортунистическими. То есть они встречались у людей либо с тяжелыми воспалительными инфекционными заболеваниями вроде туберкулеза или ВИЧ-инфекции, либо с каким-то иммунодефицитом, например, сахарным диабетом. В последнее время герпес-инфекции, как и другие вирусные инфекции, выходят на первый план. Условиями появления и рецидивирования герпес-вирусной инфекции всегда является снижение иммунитета. Это может произойти в разных ситуациях, например, во время акклиматизации при поездке в отпуск.

Следует также добавить к списку постоянные стрессовые ситуации, неправильное питание, злоупотребление алкоголем, – это все факторы, которые влияют на состояние иммунной системы. Часто проявление герпеса на губах предшествует или идет параллельно с вирусной инфекцией, ОРВИ. Герпес-вирусная инфекция, как правило, носит хронический характер. Этот вирус может находиться в организме человека годами и десятилетиями, но при этом не быть активным. При этом он не размножается в клетках, не вызывает проявление болезни. Но в условиях снижения иммунитета, когда есть какие-то предрасполагающие факторы, вирус активизируется и начинает размножаться, вызывая симптомы.



Лечение

Чем раньше начать лечение, тем быстрее пройдут все стадии заболевания. Если у людей герпес на губах был всего раз или два в жизни, то с этим ничего особенно не стоит делать, кроме как убрать острое проявление инфекции. При этом, как правило, используются противовирусные иммуномодуляторы и противогерпетические мази. Если же эта ситуация повторяется по 5-6 раз в год, то нужно принимать лечение. В этой ситуации назначают так называемое противорецидивное лечение. При этом назначаются таблетированные и противовирусные препараты, достаточно долгим курсом, а также иммуномодуляторы, витаминные препараты. Прописывается схема лечения.

Как предотвратить появление высыпаний

Как любая болезнь, герпетическая инфекция проходит несколько стадий. Сначала возникает покраснение и зуд, потом появляются визикулы (пузырьки), потом визикулы покрываются корочками, через время эти корочки пропадают, и на некоторое время остается покраснение, которое потом уходит. Существует мнение, будто на начальном этапе, когда возникает только зуд, можно предотвратить развитие высыпаний. Для этого даже рекомендуются различные народные методы.

Безусловно, они имеют право на существование. Но если говорить о традиционной медицине, то чем раньше начать лечение, тем быстрее пройдут все стадии заболевания. Для этого сразу, как только возник зуд, рекомендуется применять противогерпетическую мазь. При этом важно помнить, что мазь используется 5 раз в день. Можно также принять противовирусные и противогерпетические препараты по схеме, по которой они применяются в самом начале заболевания.