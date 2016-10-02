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Красота и здоровье
2 октября 16, 23:40
Полезные продукты октября
калина
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7 полезных продуктов октября послужат отличной профилактикой различных заболеваний. Как питаться осенью?
1. Лесные грибы

Сезон сбора лесных грибов – конец сентября-начало октября. Этот продукт является чемпионом по содержанию белка. В грибах также содержатся витамины группы В, которые необходимы для красивой кожи, волос и зубов. Калий в грибах – важный микроэлемент для работы сердечно-сосудистой системы, а цинк помогает в нормализации обмена веществ.

Грибы можно запекать в духовке, жарить, готовить на гриле и мариновать. Это отличный гарнир к рыбным и мясным блюдам.

Лесные грибы не рекомендуется покупать на стихийных рынках, так как есть вероятность приобрести несъедобный продукт.

2. Тыква



Тыква – это полезный продукт октября. В 100 г содержится всего 23 ккал, именно поэтому продукт смело можно употреблять тем, кто сидит на диете. Продукт также богат каротином (в 4 раза больше, чем в моркови), витаминами С, Е, ЗЗ, В1, В2, а также калием, магнием, цинком и фтором.

Тыкву можно в свежем виде добавлять в салаты, запекать с сахаром в духовке, варить крем-суп и в карамелизованном виде добавлять в десерты.

Это не только полезный продукт осени, но и дешевый (1 кг – 2 грн)

3. Калина



Калина полезна большим содержанием витамина С. Этот продукт необходимо употреблять в октябре для профилактики простудных заболеваний. В ягоде также содержатся дубильные вещества, которые необходимы для правильной работы пищеварительного тракта.

Калину в свежем виде можно добавлять в чай, а также запекать с мясными продуктами и варить варенье. 

4. Инжир



В октябре есть отличная возможность побаловать себя свежим инжиром. Этот сладкий продукт содержит 80% воды, 0,5% жиров, 1,3% белков, 13% углеводов и другие полезные вещества. Плод полезен при заболеваниях ЖКТ, для профилактики сердечно-сосудистых и простудных заболеваний. Инжир можно употреблять в качестве перекуса, добавлять в салаты и десерты.

5. Виноград

Синий, белый и розовый виноград – продукты октября. В этом продукте содержится большое количество антиоксидантов, аскорбиновая кислота, витамин В, Р, С, калий и другие необходимые организму вещества.

Виноград поднимает иммунитет в холодное время года и защищает нашу кожу от сухости. Продукт можно употреблять в качестве перекуса.

6. Свекла. 



Прелесть этого яркого корнеплода в том, что он сохраняет все свои полезные свойства в любом виде, как его ни готовили. 

Свекла содержит клетчатку, калий, фосфор, кальций, магний, железо, цинк, витамины С, В1, В5, В6, РР, Е, фолиевую кислоту, провитамин А, а также яблочную, лимонную, щавелевую, винную и молочную органические кислоты, необходимые для переваривания пищи. Благодаря красящим веществам, которым свекла обязана своим насыщенным цветом, понижается артериальное давление, повышается прочность капилляров и улучшается кроветворная функция.

7. Капуста. 



Это отличный источник клетчатки, витаминов А, D и К, фолиевой кислоты, а также большого количества микроэлементов. При этом калорийность ее только 22 ккал в одной чашке.

Капуста также богата антиоксидантами и регулярное ее потребление способствует снижению риска развития рака. Этот овощ можно есть сырым, вареным. Готовить из капусты можно сладкие и соленые блюда, подавать автономно, например, в качестве салата, или добавлять в супы, запеканки, бутерброды, и многое другое. 

Эти ТОП-7 полезных продуктов октября можно включить в дневной рацион осеннего питания для поддержания здоровья.

Источник: http://sunny7.ua/
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