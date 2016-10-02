Полезные продукты октября

1. Лесные грибы





Сезон сбора лесных грибов – конец сентября-начало октября. Этот продукт является чемпионом по содержанию белка. В грибах также содержатся витамины группы В, которые необходимы для красивой кожи, волос и зубов. Калий в грибах – важный микроэлемент для работы сердечно-сосудистой системы, а цинк помогает в нормализации обмена веществ.





Грибы можно запекать в духовке, жарить, готовить на гриле и мариновать. Это отличный гарнир к рыбным и мясным блюдам.





Лесные грибы не рекомендуется покупать на стихийных рынках, так как есть вероятность приобрести несъедобный продукт.





2. Тыква













Тыква – это полезный продукт октября. В 100 г содержится всего 23 ккал, именно поэтому продукт смело можно употреблять тем, кто сидит на диете. Продукт также богат каротином (в 4 раза больше, чем в моркови), витаминами С, Е, ЗЗ, В1, В2, а также калием, магнием, цинком и фтором.





Тыкву можно в свежем виде добавлять в салаты, запекать с сахаром в духовке, варить крем-суп и в карамелизованном виде добавлять в десерты.





Это не только полезный продукт осени, но и дешевый (1 кг – 2 грн)





3. Калина













Калина полезна большим содержанием витамина С. Этот продукт необходимо употреблять в октябре для профилактики простудных заболеваний. В ягоде также содержатся дубильные вещества, которые необходимы для правильной работы пищеварительного тракта.





Калину в свежем виде можно добавлять в чай, а также запекать с мясными продуктами и варить варенье.





4. Инжир













В октябре есть отличная возможность побаловать себя свежим инжиром. Этот сладкий продукт содержит 80% воды, 0,5% жиров, 1,3% белков, 13% углеводов и другие полезные вещества. Плод полезен при заболеваниях ЖКТ, для профилактики сердечно-сосудистых и простудных заболеваний. Инжир можно употреблять в качестве перекуса, добавлять в салаты и десерты.





5. Виноград





Синий, белый и розовый виноград – продукты октября. В этом продукте содержится большое количество антиоксидантов, аскорбиновая кислота, витамин В, Р, С, калий и другие необходимые организму вещества.





Виноград поднимает иммунитет в холодное время года и защищает нашу кожу от сухости. Продукт можно употреблять в качестве перекуса.





6. Свекла.





Прелесть этого яркого корнеплода в том, что он сохраняет все свои полезные свойства в любом виде, как его ни готовили.

Свекла содержит клетчатку, калий, фосфор, кальций, магний, железо, цинк, витамины С, В1, В5, В6, РР, Е, фолиевую кислоту, провитамин А, а также яблочную, лимонную, щавелевую, винную и молочную органические кислоты, необходимые для переваривания пищи. Благодаря красящим веществам, которым свекла обязана своим насыщенным цветом, понижается артериальное давление, повышается прочность капилляров и улучшается кроветворная функция.

7. Капуста.





Это отличный источник клетчатки, витаминов А, D и К, фолиевой кислоты, а также большого количества микроэлементов. При этом калорийность ее только 22 ккал в одной чашке.

Капуста также богата антиоксидантами и регулярное ее потребление способствует снижению риска развития рака. Этот овощ можно есть сырым, вареным. Готовить из капусты можно сладкие и соленые блюда, подавать автономно, например, в качестве салата, или добавлять в супы, запеканки, бутерброды, и многое другое.





Эти ТОП-7 полезных продуктов октября можно включить в дневной рацион осеннего питания для поддержания здоровья.



