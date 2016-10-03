Как снять тяжесть в желудке: 5 проверенных способов

Традиционно на столе оливье, холодец, запеченная рыба, свинина во всех вариантах (буженина, колбаски, отбивные) и шампанское рекой. Не удивительно, что после обильного приема пищи мы чувствуем тяжесть в желудке. Есть ТОП 5 проверенных способов, которые помогут с ней справиться.





Тяжесть в желудке создает дискомфорт! Нам сложно танцевать, все время хочется присесть, а лучше прилечь. можно сказать, что праздник испорчен.





КЕФИР





Кефир способен справиться не только с похмельем, но и помочь при тяжести в желудке. Заранее купите его и поставьте в холодильник. Этот продукт избавит от изжоги и поможет улучшить пищеварение. также стакан кефира можно выпивать за полчаса до приема пищи.





Вряд ли можно встретить мужчину, который пьет коктейль либо сок через соломинку, так делают женщины. Но стоит знать, что в этом случае вы захватываете много «лишнего» воздуха, который также может спровоцировать тяжесть. А теперь представьте, если к тяжелой пище добавить напитки через соломинку? Результат на лицо!





РОМАШКА





Пачка аптечной ромашки всегда должна быть в аптеке на «всякий пожарный случай». Если вы не хотите, чтобы вечер для вас закончился без танцев, сделайте настой из ромашки, которая отлично справляется с тяжестью в желудке. Достаточно взять 1 столовую ложку травы, залить 400 мл кипятка и проварить 2 минуты, затем накрыть крышкой и дать настояться. Если напиток получился крепким, его можно разбавить кипятком.





ЛИМОН С ВОДОЙ





Сок лимона — действенное средство от тяжести в желудке. Добавляйте его в обычную воду, но не газированную, иначе только усугубите свое состояние.





ЧУВСТВО МЕРЫ





На самом деле мы точно знаем, когда необходимо сказать «стоп», но забываем об этом слове!





Самый эффективный способ, который помогает избавиться от тяжести в желудке — это чувство меры! На праздничном столе все блюда аппетитные и все их хочется попробовать, но не бросайтесь на них. Употребляйте небольшими порциями, делайте перерывы и выбирайте блюда, которые не навредят не только вашему здоровью, но и фигуре. Например, салаты с оливковой заправкой, запеченные блюда без использования жирных соусов и т.д.





Если вы не хотите, чтобы праздник закончился, так и не успев начаться, помните о советах, которые избавляют от неприятной тяжести в желудке.