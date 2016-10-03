Ученые предупредили о вреде чая из пакетиков

По мнению врачей, в таком чае содержится слишком много фтора.

«Постоянное употребление чая в дешевых пакетиках способствуют критическому повышению уровня фтористых соединений в организме, которые могут нанести существенный вред здоровью», - такой вывод был сделан авторами исследования, научными работниками из Университета Дерби.

Проведенные исследователями расчеты показали, что доза фтора, обнаруженная в пакетиках с чаем, может превышать нормативно установленную на 75-120%. Литр чая, приготовленный с использованием таких пакетиков, будет содержать 6 мг фтора, тогда как суточная норма для взрослого человека составляет максимум 4 мг, отметили ученые.

Специалисты напомнили, что избыток фтора в организме провоцирует развитие остеопороза, слабость в мышцах, боль в суставах. Есть исследования, чьи результаты демонстрируют, что высокое содержание фтора способно приводить к снижению прочности зубов, а также к развитию почечных заболеваний и в некоторых случаях – онкологии, сообщили врачи.

Они объяснили, что дешевые виды пакетированных чаев опасны тем, что при их производстве используются старые чайные листья, в которых скапливается больше всего фтора. По их словам, характерным симптомом того, что организм человека страдает от переизбытка фтора, является появление черных пятен на зубах.



