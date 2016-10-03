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Леди
Красота и здоровье
3 октября 16, 15:48
Как восстановить волосы после обесцвечивания
волосы
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Если вы хотите восстановить волосы после осветления, то приготовьтесь затратить немало времени и сил.
Естественно, что лучшее и самое простое решение – это обратиться за помощью профессионала – парикмахера или врача-трихолога.

Однако этот вариант потребует достаточных финансовых вложений. Если вы не можете позволить себе подобное, то вам стоит узнать народные средства для восстановления волос после осветления, которые также дают отличные результаты. А их достаточно много.
 
Начать стоит с того, что осветленные локоны непременно нуждаются в увлажнении и обильном питании.
 
На помощь придет следующая маска. Возьмите одну столовую ложку растительного масла и желток одного яйца. Перемешайте и мягкими движениями втирайте в кожу головы и шевелюру. Оставлять яично-растительную массу необходимо на сорок-пятьдесят минут. Промывать голову нужно прохладной или теплой водой (не горячей!). Повторять раз в неделю. Кстати, если вы не знаете как восстановить волосы после мелирования, то этот рецепт также придет к вам на помощь.
 
Как восстановить волосы после обесцвечивания - масками
 
Еще одна питательная и увлажняющая маска состоит из одной столовой ложки маска (репейное, оливковое), одной чайной ложки коньяка и меда, а также желтка одного яйца. Для того, чтобы усилить эффект, и ускорить восстановление волос после осветления вам стоит накрыть волосы полиэтиленовой пленкой на пару часов. Смывать с шампунем – теплой водой.
 
Если вас интересует, как восстановить пересушенные волосы, попробуйте комбинации из различных масел. Лучшим дополнением к любому из них станет майонез. Выдерживать подобные маски необходимо несколько часов.
 
Многие не знают, как восстановить сожженные волосы. И главный совет здесь – регулярное увлажнение и постоянная забота. Помните о том, что восстановление обесцвеченных волос возможно только в том случае, если вы станете проводить подобные ухаживающие процедуры постоянно.
 
Как восстановить осветленные волосы
 
Для того, чтобы вас не беспокоил вопрос о том, как восстановить осветленные волосы, вам стоит заранее позаботиться о том, чтобы после процесса окрашивания они не сильно пострадали. Используйте только профессиональные и щадящие средства.
 
При покупке шампуней, бальзамов, масок и кондиционеров отдавайте предпочтение тем, что созданы специально для подобных «трудных» локонов. И только в этом случае проблема того, как восстановить волосы после осветления не будет для вас актуальной.

Источник: http://ladyhealth.com.ua/
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