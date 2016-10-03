Чудодейственные маски из куркумы

Дерматологи признают: куркума действительно преображает кожу!





Куркума известна своими антисептическими и антибактериальными свойствами еще со времен Древней Индии, но лишь недавно ученые выяснили, что ее свойства этим не ограничиваются! Куркума богата антиоксидантами, способна снимать воспаления, покраснения, улучшать цвет лица, сокращать морщины и разглаживать кожу!





«Куркума обладает невероятным потенциалом в anti-age косметологии, — рассказывает доктор Барбара Клоуз, врач-дерматолог, изучающая свойства растительных экстрактов, — ее применение влияет на выработку коллагена, защитные функции кожи, а особое вещество тетрагидрокуркуминоид, обнаруженное только в куркуме, способно усиливать природную способность кожи защищаться от ультрафиолета».





Куркума довольно острая специя, но абсолютно безопасна при наружном применении. Даже сверхчувствительной коже можно делать маски из куркумы, не опасаясь раздражения.





И — чтобы сразу снять родившийся у вас вопрос — нет, она не окрасит вашу кожу в желтый цвет. Главное — тщательно смывать маску из куркумы с кожи.





МАСКА ИЗ КУРКУМЫ ДЛЯ ЛИЦА ПРИ АКНЕ





Смешайте щепотку куркумы с мякотью половинки банана, доведите до однородной текстуры и нанесите на проблемные участки на 10 минут. Антибактериальные свойства куркумы снимут покраснение, а цинк, содержащийся в банане, уменьшит воспалительный процесс.





ПРИ ГИПЕРПИГМЕНТАЦИИ





Смешайте чайную ложку коричневого сахара, чайную ложку томатного сока, половину чайной ложки лимонного сока, щепотку куркумы и разведите теплым зеленым чаем до консистенции густой сметаны.





Нанесите на кожу на 10−15 минут, тщательно промойте водой.





В данном случае куркума выступает катализатором для гликолевой и лимонной кислот, которые и отбеливают кожу.





ПРОТИВ ВСЕХ ПРИЗНАКОВ СТАРЕНИЯ





2 чайные ложки размятых ягод винограда вместе с косточками и кожицей смешайте с двумя щепотками куркумы, добавьте чайную ложку перемолотого в пудру тростникового сахара, чайную ложку крепкого черного чая, остывшего до комнатной температуры, и разведите все это розовой водой до консистенции зубной пасты. Держи маску не дольше 20 минут.





Ваша кожа получит заряд бодрости благодаря самому мощному антиоксиданту — ресвератролу, гликолевая кислота запустит процесс регенерации верхних слоев эпидермиса, чай придает ей тонус и сузит поры. Делать маску из куркумы для омоложения рекомендуется 2 раза в неделю, видимый результат - через месяц.



