Как очистить суставы соком свеклы





Вариант №1





Пить свекольный сок необходимо по 200 г (около 1 стакана) 3 раза в день по 30-40 минут до приема пищи. В итоге, для того, чтобы очистить суставы с помощью свекольного сока, за день необходимо впивать до 600 мл свекольного сока.





Стоит знать, что употребление свекольного сока стоит начинать с 1-2 ст. л., доводя количество до 2-3 стаканов в день. Свекольный сок может вызывать ощущение першения в горле, поэтому принимать его стоит спустя 1-2 часа после приготовления и мелкими глотками. Также, чтобы избежать першения сок можно употреблять в сочетании с другими овощными соками – огурца, моркови и т. д.





Вариант №2





Также от зашлакованности организма поможет сочетание нескольких овощных соков:





· Свекла, морковь, огурец – 100/300/200 г;





· Свекла, морковь, шпинат – 100/300/100 г;





· Свекла, морковь, петрушка – 100, 300, 100 г;





· Свекла, морковь, салат – 100/300/100 г;





· Свекла, морковь, сельдерея – 100/200/100 г.





Вариант №3





Третий вариант для очищения суставом соком свеклы – смесь овощных соков и меда. Вам понадобятся: 2 кг свекла, 2 кг моркови, 2 кг клюквы, 2 кг лимона и мед. Пропустите овощи через соковыжималку и отожмите сок. Все перемешайте и добавьте 1 ст. л. на каждый стакан. Пейте перед едой натощак по 50 мл. Чтобы снизить концентрацию, перед приемом, разбавляйте свекольный сок теплой водой до наполнения полного стакана. Курс – 10 дней. Затем перерыв – 5 дней и курс можно повторить.





Вариант №4





Для того, чтобы избавить организм от тяжёлых металлов и очистить суставы с помощью сока свеклы, следует приготовить специальный экстракт: свежевыжатые соки свеклы, моркови, черной редьки смешайте в равных пропорциях. Затем слейте все в глиняный горшок, замажьте и поставьте томиться в духовку на 3 часа. Затем разлейте напиток по темным бутылкам и храните в темном прохладном месте. Принимать по 1 ст. л. 3 раза в день.





И помните, что заниматься самолечением рекомендуется под присмотром врача или после консультации с ним.



