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Леди
Красота и здоровье
3 октября 16, 16:00
Польза шиповника для женского здоровья и красоты
шиповник
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Об общей пользе шиповника знают все. Но у этих чудесных ягод есть и скрытые, но не менее важные достоинства. Давайте узнаем, какие именно.
Секрет исключительной пользы шиповника —  в его уникальном составе. Знаете ли вы о том, что в  плодах шиповника витамина C больше, чем в лимоне, примерно в 5 раз? Кроме того, в этих чудо-ягодах очень много  витамина Р, А,  В2, К, Е. Особо ценно то, что все эти витамины находятся в шиповнике в идеально-сбалансированном  соотношении, которое увеличивает степень усвоения. Такой богатый состав выводит шиповник на одно из первых мест среди полезных растений.

Но не забудьте проконсультироваться со своим доктором – даже самые полезные рецепты народной медицины имеют свои противопоказания.

ПОЛЬЗА ШИПОВНИКА ДЛЯ ЖЕНСКОЙ КРАСОТЫ

Хотите улучшить качество своего ночного крема? Добавьте в него натуральное масло шиповника и слишком сухая или склонная к увяданию кожа станет более упругой. При жирной коже масло шиповника поспособствует восстановлению жирового баланса: кожа становится гладкой и матовой. Натуральное масло шиповника прекрасно увлажняет и разглаживает кожу лица, избавляет ее от следов усталости, отеков и стрессов.

КАКИЕ БОЛЕЗНИ ЛЕЧИТ ШИПОВНИК

Несмотря на то, что шиповник считается одним из самых «безобидных» растений, при наличии проблем со здоровьем и при желании воспользоваться рецептами народной медицины, все-таки совершенно необходимо проконсультироваться с доктором. Ведь при некоторых состояниях польза шиповника весьма сомнительна.

- Польза шиповника – в его витаминах. Чай из шиповника – это прекрасный поливитаминный напиток, обладающий тонизирующим, противовоспалительным и регенерирующим воздействием.
- Шиповник нормализует работу желез внутренней секреции и стимулирует обмен веществ, положительно влияет на сердечно-сосудистую и центральную нервную системы.
- Отвар плодов шиповника способствует повышению иммунитета. Назначается при лечении гиповитаминозов витаминов Р и С, нефритов, язвенной болезни, острых и хронических заболеваниях печени и кишечника. Важно: отвар употребляется по назначению врача, который определяет лечебную дозу.
- Велика польза шиповника и для улучшения функции половых желез. Настой шиповника увеличивает выделение желчи, уменьшает хрупкость и проницаемость капилляров. 

Важно! Не употребляйте настой шиповника без консультации со своим доктором.

Источник: http://www.moirebenok.ua/
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