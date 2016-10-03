Польза шиповника для женского здоровья и красоты

Секрет исключительной пользы шиповника — в его уникальном составе. Знаете ли вы о том, что в плодах шиповника витамина C больше, чем в лимоне, примерно в 5 раз? Кроме того, в этих чудо-ягодах очень много витамина Р, А, В2, К, Е. Особо ценно то, что все эти витамины находятся в шиповнике в идеально-сбалансированном соотношении, которое увеличивает степень усвоения. Такой богатый состав выводит шиповник на одно из первых мест среди полезных растений.





Но не забудьте проконсультироваться со своим доктором – даже самые полезные рецепты народной медицины имеют свои противопоказания.





ПОЛЬЗА ШИПОВНИКА ДЛЯ ЖЕНСКОЙ КРАСОТЫ





Хотите улучшить качество своего ночного крема? Добавьте в него натуральное масло шиповника и слишком сухая или склонная к увяданию кожа станет более упругой. При жирной коже масло шиповника поспособствует восстановлению жирового баланса: кожа становится гладкой и матовой. Натуральное масло шиповника прекрасно увлажняет и разглаживает кожу лица, избавляет ее от следов усталости, отеков и стрессов.





КАКИЕ БОЛЕЗНИ ЛЕЧИТ ШИПОВНИК





Несмотря на то, что шиповник считается одним из самых «безобидных» растений, при наличии проблем со здоровьем и при желании воспользоваться рецептами народной медицины, все-таки совершенно необходимо проконсультироваться с доктором. Ведь при некоторых состояниях польза шиповника весьма сомнительна.





- Польза шиповника – в его витаминах. Чай из шиповника – это прекрасный поливитаминный напиток, обладающий тонизирующим, противовоспалительным и регенерирующим воздействием.

- Шиповник нормализует работу желез внутренней секреции и стимулирует обмен веществ, положительно влияет на сердечно-сосудистую и центральную нервную системы.

- Отвар плодов шиповника способствует повышению иммунитета. Назначается при лечении гиповитаминозов витаминов Р и С, нефритов, язвенной болезни, острых и хронических заболеваниях печени и кишечника. Важно: отвар употребляется по назначению врача, который определяет лечебную дозу.

- Велика польза шиповника и для улучшения функции половых желез. Настой шиповника увеличивает выделение желчи, уменьшает хрупкость и проницаемость капилляров.





Важно! Не употребляйте настой шиповника без консультации со своим доктором.



