Как сделать живот плоским: 8 простых правил

Ешь не менее трех раз в день. Вкусный и здоровый завтрак, обед и ужин - залог не только отличного самочувствия, но и красивой фигуры. Оптимальный рацион для плоского живота : что-то обогащенное белком (яичные белки, куриное мясо, рыба), сложные углеводы (рис, гречка, цельнозерновой хлеб) и много овощей. Между приемами пищи можно есть любые фрукты, овощи или ягоды, а также пить воду, травяной или зеленый чай без сахара - последний, кстати, богат антиоксидантами, которые помогают уменьшать жировые отложения в области живота.





Не откладывай прием пищи - это увеличит количество сахара в твоей крови и в дальнейшем может привести к перееданию. Чувствуешь голод, но времени на еду нет? Как минимум перекуси морковкой, огурцом или яблоком.





Начинай утро со стакана воды с долькой лимона. Это поможет не только лучше и быстрее пробудиться, но также настроит твой обмен веществ на максимальную работу. Также не забывай в течение всего дня пить воду или травяной/зеленый чай.













Избегай мучного. А если уж очень хочется что-то эдакого, то лучше отдай предпочтение цельнозерновому хлебу - но тоже в небольших количествах.





Смирись с тем, что необходимо прекратить есть сладкое. Но не унывай раньше времени - его вполне можно будет заменить вкусными фруктами, или, если уж действительно невмоготу, позволить себе несколько кусочков темного шоколада.





Уменьши потребление соли, особенно во второй половине дня: она задерживает воду в организме и вызывает вздутие живота.





Старайся есть медленно и в тишине - наслаждайся едой и как следует пережевывай. Такая привычка полезна не только для нервов, но и для пищеварительной системы.





Контролируй размеры своих порций. Для взрослой женщины оптимальный объем порции - примерно 200-250 г пищи.



