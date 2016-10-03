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Леди
Красота и здоровье
3 октября 16, 16:33
20 лучших продуктов для повышения иммунитета
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Чтобы поддержать организм в осенний период, необходимо включить в свою иммунную диету как можно больше белковой пищи.
Именно белки содержат необходимые организму аминокислоты, синтезирующие иммуноглобулин. Вам необходимо употреблять в пищу 100 граммов белка в сутки.

Вторая важная составляющая диеты для иммунитета — липиды. Они служат основой для клеток иммунной системы, стенок лимфоцитов и макрофагов: клеток, которые непосредственно атакуют врага и затем утилизируют его останки.

В сутки вам необходимо всего 30 граммов жиров, так что не переживайте за талию: просто заправляйте салат растительным маслом, а на зерновой тост с утра намазывайте сливочное. И обязательно включите в своей рацион лучшие продукты для иммунитета из нашего списка!

Какие продукты повышают иммунитет

Семечки, орехи.
Бобовые.
Гречневая крупа.
Нежирное мясо.
Рыба.
Ржаной хлеб.
Лук.
Морковь.
Капуста.
Свекла.
Тыква.
Яблоки.
Бананы.
Инжир.
Курага.
Изюм.
Чернослив.
Хрен.
Горчица.
Имбирь.

Источник: http://newsyou.info/
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