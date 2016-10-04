Впрочем, эта теория - одна из многих. Ученые же отмечают удивительную тенденцию: в последнее время продолжительность жизни увеличивается естественным образом - за одно десятилетие «набегает» три c лишним года. Во многих странах все больше людей доживают до 80 лет. «И это не предел!» - убежден биофизик, руководитель научной группы «Институт биологии старения» Игорь Артюхов . Он уверен: старость можно победить. Считается, что люди умирают от болезней и с ними нужно бороться. Геронтологи - специалисты по проблемам возрастных изменений - с этим в корне не согласны. По их мнению, ученые перепутали причину и следствие: все болезни возникают от старости.

По расчетам ученого, через три века люди будут умирать не раньше 150 лет - в эволюционных масштабах это чудовищная скорость. Стремительный процесс начался в середине XIX века в европейских странах и будет продолжаться.

Шесть шагов к вечной молодости

Согласно теории Игоря АРТЮХОВА, каждый из нас сможет добавить себе пять-семь драгоценных лет, если станет соблюдать нехитрые правила.

1. Есть продукты, богатые селеном. Селен называют микроэлементом долголетия - он усиливает иммунную защиту, останавливает воспалительные процессы, помогает собраться с мыслями, предупреждает усталость. Самый доступный источник селена - рыба и морепродукты. В Центральной России нехватка микроэлемента достигает 100 процентов при суточной норме 50 мкг для взрослого человека.



2. Налегать на аскорбинку. В крови всех долгожителей западные исследователи отмечают высокое содержание витамина С - аскорбиновой кислоты. При этом люди не употребляли синтетические препараты - просто ели растительную пищу. Однако полностью переходить на вегетарианство ученые не рекомендуют - достаточно ежедневно съедать пять сырых и пять вареных овощей и фруктов. Дважды в неделю можно устраивать рыбный день.



3. Баловать себя шоколадом и вином. Ежедневно съедайте по дольке горького шоколада. Он содержит вещества полифенолы, обладающие противовоспалительными свойствами. Получить их можно также из яркоокрашенных фруктов и овощей или выпив бокал хорошего вина. Для поддержания тонуса можно раз в день позволить себе стопку водки или кружку пива.



4. Не курить и не хандрить. Доказано, что старческая меланхолия - признак близкой смерти. Чтобы прожить больше, важно не терять интерес к жизни и в любой ситуации оставаться оптимистом. И никогда не решать стрессовые ситуации при помощи перекуров: одна сигарета - минус 15 минут жизни. Вспыльчивым и эмоциональным можно попробовать заняться йогой.

5. Настроиться на позитив. Когда американцы исследовали несколько тысяч долгожителей, пришли к выводу, что всех их объединяют устойчивый тип нервной системы и доброжелательный нрав. Эти люди не реагируют взрывом эмоций на разные жизненные ситуации. Не зря на Востоке заботятся об экологии души.

