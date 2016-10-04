Медуза Turritopsis Nutricula - единственное на Земле бессмертное существо: спариваясь, она молодеет, и так бесконечно
Шесть шагов к вечной молодости
Согласно теории Игоря АРТЮХОВА, каждый из нас сможет добавить себе пять-семь драгоценных лет, если станет соблюдать нехитрые правила.
1. Есть продукты, богатые селеном. Селен называют микроэлементом долголетия - он усиливает иммунную защиту, останавливает воспалительные процессы, помогает собраться с мыслями, предупреждает усталость. Самый доступный источник селена - рыба и морепродукты. В Центральной России нехватка микроэлемента достигает 100 процентов при суточной норме 50 мкг для взрослого человека.
2. Налегать на аскорбинку. В крови всех долгожителей западные исследователи отмечают высокое содержание витамина С - аскорбиновой кислоты. При этом люди не употребляли синтетические препараты - просто ели растительную пищу. Однако полностью переходить на вегетарианство ученые не рекомендуют - достаточно ежедневно съедать пять сырых и пять вареных овощей и фруктов. Дважды в неделю можно устраивать рыбный день.
3. Баловать себя шоколадом и вином. Ежедневно съедайте по дольке горького шоколада. Он содержит вещества полифенолы, обладающие противовоспалительными свойствами. Получить их можно также из яркоокрашенных фруктов и овощей или выпив бокал хорошего вина. Для поддержания тонуса можно раз в день позволить себе стопку водки или кружку пива.
4. Не курить и не хандрить. Доказано, что старческая меланхолия - признак близкой смерти. Чтобы прожить больше, важно не терять интерес к жизни и в любой ситуации оставаться оптимистом. И никогда не решать стрессовые ситуации при помощи перекуров: одна сигарета - минус 15 минут жизни. Вспыльчивым и эмоциональным можно попробовать заняться йогой.
5. Настроиться на позитив. Когда американцы исследовали несколько тысяч долгожителей, пришли к выводу, что всех их объединяют устойчивый тип нервной системы и доброжелательный нрав. Эти люди не реагируют взрывом эмоций на разные жизненные ситуации. Не зря на Востоке заботятся об экологии души.
Глоток молодой крови
Американские ученые из Стэнфордского университета поставили уникальный эксперимент: соединили кровеносные системы двух мышей разного возраста - молодая кровь проходила по организму старого животного и наоборот. «Молодое» вливание у «пожилых» особей вызвало разрастание связей между клетками мозга. Ученые надеются подтвердить результаты исследования применительно к человеческому организму. Возможно, после этого удастся выявить омолаживающие составляющие крови и изготовить таблетки на их основе.
Только цифра
По данным Всемирной организации здравоохранения, каждый день от заболеваний, вызванных старением организма, умирают 150 тысяч человек.
Клуб долгожителей
В мире есть несколько зон, где зафиксирована самая высокая продолжительность жизни: на Чукотке, в Якутии (едят рыбу и мясо), на Северном Кавказе (едят много мяса), на острове Окинава в Японии и на острове Хайнак в Китае (пьют зеленый чай, едят много рыбы).
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