Горчичная маска для волос - рецепт

Давным-давно, когда я училась еще в университете, со мной в комнате по соседству жила девчонка с роскошными кудрявыми волосами. Они были насыщенно темного цвета с крупными локонами и с длиной практически до поясницы. Ей завидовали все. Однажды после летних каникул мы все вновь собрались на 1 сентября в университете. И что вы думаете, у всех, наверное, была такая история в жизни, что вы попали к неудачному парикмахеру. Тоже самое случилось и с моей соседкой. Приехала она из дома без своей шикарной гривы, а с подстриженными, ужасным образом, волосами. Красивых кудрей уже не было, волосы не доставали даже до плеч. Девушка была очень расстроена, но мы ее все успокаивали и давали разные советы, как быстрее отрастить волосы. И вот одна из сокурсниц рассказала, что есть замечательная горчичная маска для роста волос. Соседка начала делать такую маску для волос с горчицей раз в неделю. И что вы думаете, не прошло и месяца, как волосы значительно отросли. На выпускной она пошла с шикарной шевелюрой.





Прошло уже несколько лет с тех пор. И вот совсем недавно уже я сама обратилось к этому рецепту маски для роста волос с горчицей. Но уже по другой причине. Волосы у меня длинные, но всегда не хватало густоты. А тут у меня начали выпадать волосы и стали еще реже. И тут я вспомнила про волшебный рецепт горчичной маски для волос. И стала ее делать тоже раз в неделю. Спустя три недели появились первые результаты: у меня перестали выпадать волосы совсем, а еще через неделю я заметила, что у меня начинает отрастать пушок новых волос. Если приподнять челку и посмотреть на лобную часть, то можно было увидеть коротенькие отрастающие волосы. Я даже не ожидала такого результата. Эффект горчичной маски для волос оказался просто потрясающим!





Такая маска для роста волос с горчицей подходит всем, у кого есть проблемы с ростом волос, или страдает от выпадения волос. Она укрепит ваши волосы и придаст им более здоровый вид.





Однако горчичная маска для волос может нанести вред, если не соблюдать основные правила использования маски от выпадения:





1. Горчица является раздражителем, она разогревает кожу головы и тем самым усиливает кровообращение. Поэтому противопоказание горчичной маски – это аллергия. Прежде чем наносить горчичную маску для волос на голову, вам необходимо удостовериться, что у вас нет на нее аллергии. Для этого нанесите горчичную смесь на внутреннюю сторону кисти руки. Если нет покраснения и сильного зуда, а лишь легкое жжение, то можно быть спокойным и не боятся аллергических реакций.





2. Для приготовления масок от выпадения волос подходит только горчичный порошок, а не готовая пищевая горчица. Пищевая горчица содержит в себе вредные вещества.





3. Горчичная маска наносится на немытые загрязненные волосы.





4. Следите, чтобы маска не попала в глаза, потому что она вызовет раздражение и жжение.





5. Нельзя разводить горчицу кипятком, потому что от горячей воды начнут выделяться токсичные эфирные масла. Разводите ее только теплой водой.





6. Не настаивайте долго горчичную маску, потому что, чем больше она будет стоять, тем больше химических веществ будет выделяться и отсюда будет большое жжение кожи головы, и вы не сможете долго держать маску на голове.





7. Держите маску из горчицы на голове только указанное время, чтобы не пересушить кожу вашей головы и не вызвать шелушение и перхоть. Рекомендуем добавлять в маску масла (репейное, оливковое или любое другое косметическое), которое не будет давать пересушиваться коже и волосам.





8. Смыть горчичную маску лучше всего теплой водой, но не горячей или холодной. Из-за действия маски кожа головы становится очень чувствительной, поэтому холодная или горячая вода может нанести негативное действие.





9. После того, как вы смоете маску с волос, вымываем голову обычным шампунем. А затем обязательно наносим бальзам для волос. Чтобы волосы после горчичной маски не были пересушены.





10. Горчичная маска наносится ТОЛЬКО на корни волос, чтобы не пересушить и так сухие кончики. Кстати, можете концы волос смазать маслом на время действия маски. Это точно уже не позволит им пересушиться.

Горчичная маска для волос (рецепт):





1. Горчичный порошок – 2 столовые ложки;

2. Масло либо растительное, либо любое другое косметическое – 2 столовые ложки;

3. Один желток куриного яйца;

4. Сахарный песок- 2 чайные ложки.





Но первый раз для горчичной маски можете использовать сахар только 1 чайную ложку. Он служит для усиления действия горчицы. Чем больше сахара вы добавите в маску, тем больше будет жечь. Поэтому начните с наименьшего количества сахара, а в другой раз, если что, увеличите количество.





Процесс приготовления горчичной маски для волос:





Берем миску, всыпаем туда горчицу и все остальные составляющие и добавляем две столовые ложки теплой воды. Перемешиваем и наносим на корни волос. Одеваем пакет на голову или шапочку для душа и укутываем полотенцем. Если не выносимо сильно будет жечь, то смывайте горчичную маску, не терпите и не мучайте себя. В следующий раз добавьте меньше сахара.

маска для волос





Держим маску 30 минут, затем смываем теплой водой, наносим шампунь, а затем бальзам. В этот раз лучше обойтись без сушки волос феном, чтобы еще больше не пересушить волосы.





Маска для волос горчица + сахар + желток и любое косметическое масло — это отлично средство для роста волос.





Однако можно экспериментировать и добавлять другие ингредиенты. Например, можно делать маску для волос из кефира, горчицы и сахара. Она подойдет для жирных волос. Как вы заметили, мы заменяем желток от яйца на кефир или майонез.





Если ваши волосы тусклые и ослабленные, то можно использовать горчицу с заваркой и желтком. А чтобы придать волосам объем делают маску для волос с горчицей и желатином.





Сколько делать горчичную маску для волос?





Смотря, какой тип ваших волос.





Горчичная маска для жирных волос делается 1 раз в 5 дней.

Для нормальных волос – 1 раз в 7 дней.

Горчичная маска для сухих волос делается только 1 раз в 10 дней.





Делается такая маска для волос на протяжении 1 месяца, затем делаем обязательно перерыв на 1 месяц, потом курс можно повторить.













Волосы после горчичной маски

эффект





После курса ваши волосы значительно отрастут. А затем и приобретут больше объема за счет новых волос. Главное, не забывайте основные правила, а так же правильно ухаживайте за своими волосами.





Надеемся, горчичная маска для волос поможет вам от выпадения волос, а так же избавит от излишней жирности (это касается жирных волос) и усилит их рост.







