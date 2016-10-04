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Леди
Красота и здоровье
4 октября 16, 12:26
Как избавиться от простуды за день: полезные чаи
чай
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Чай от простуды - отличная альтернатива аптечным средствам.
Имбирный чай - поистине, целебное средство, которое почти мгновенно снимает многие симптомы болезни, помогает побороть вирусы и быстро избавиться от простуды. Кроме того, этот чай очень вкусный и существует большое количество рецептов его приготовления. Мы выбрали самый простой и быстрый: нарежьте имбирь тонкими ломтиками, бросить в чашку, добавить немного листового чая (черного или зеленого), далее добавьте пару кусочков лимона. Залейте кипятком и оставьте на пару минут. И чай готов к употреблению! Но не стоит забывать, что имбирный чай известен своим тонизирующим и бодрящим эффектом. На ночь его пить не стоит, лучшее время для чаепития – утро.

Апельсиновый чай богат витамином С, который, как никакой другой витамин избавит от простуды, и укрепит иммунитет. Настоящая находка для любителей цитрусовых. Рецепт еще проще предыдущего: на одну чашку нарезать несколько долек апельсина, пол чайной ложки лимонного сока, чайная ложка сахара и вуаля – напиток готов! 

Клюквенный чай с медом для любителей кисленького. Клюква единственная ягода, которая может храниться свежей до следующего сезона. Поэтому делать из этой ягоды чай можно в любое время года. Чай из клюквы является одним из самых лучших народных средств от простуды. Чтобы приготовить клюквенный напиток вам необходимо: вскипятить 1 л воды. В чайнике заварить черный или зеленый чай и примерно 500 мл воды. Оставить минут на 5, чтобы чай настоялся. В отдельную посуду нарезать несколько ломтиков лимона, добавить 2 столовые ложки меда и клюкву. Раздавить толкушкой, чтобы вышел сок. Залить заваркой. Если вы хотите сладкий чай, добавьте сахар по вкусу, а также долейте воду, регулируя нужную крепость. Пейте горячим!

Мятный чай, как правило, принимают в успокоительных целях, но так же мяту используют для лечения инфекционных болезней горла. Мята содержит большое количество эфирных масел, которые отлично увлажняют слизистую горла и снимают раздражение. Чтобы приготовить мятный чай достаточно просто несколько лепестков мяты залить кипятком, поставить настояться 5 минут, добавить дольку лимона и сахар по вкусу.

Эти эффективные чаи помогут вам избавиться от простуды в считанные дни. Будьте здоровы!

Источник: http://feelgood.ua/

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