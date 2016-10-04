7 опасных компонентов, содержащихся в дезодоранте

Однако, даже эта, казалось бы, безвредная процедура может нанести огромный вред вашему здоровью.





Все дело в компонентах, которые содержатся во многих средствах гигиены, в том числе и в дезодорантах. При определенной концентрации в организме они пагубно влияют на здоровье.





Перед вами 7 самых опасных ингредиентов, которые содержит большинство дезодорантов.





Парабены

(Метил, этил, пропил, бензил и бутил)

Парабены – очень распространенный компонент, используемый для производства косметических продуктов и дезодорантов в течение более 70 лет. Однако, исследование, проведенное в 2004 году, показало, что воздействие парабенов на организм может провоцировать развитие рака молочной железы. Считается, что парабены могут нарушать гормональный баланс организма, имитируя гормон эстроген, который играет большую роль в развитии рака.





Опасность для здоровья: риск развития рака молочной железы.





Алюминий

Соединения алюминия действуют как своеобразные «пробки», временно блокирующие работу потовых желез и останавливающие выделение пота. Тем не менее, некоторое количество этих веществ может проникнуть в кожу, имитируя эстроген, как и парабены.





Опасность для здоровья: риск развития рака молочной железы.













Кремний

В ходе последних исследований выяснилось, что кремний может не только вызывать аллергические реакции, но и является канцерогеном – компонентом, способным вызывать рак.





Опасность для здоровья: аллергические реакции, рак.





Триклозан

Триклозан – компонент, являющийся мощным аллергеном и способный вызывать контактный дерматит. FDA классифицирует триклозан как пестицид, в то время, как некоторые исследования выявили канцерогенные свойства этого компонента.





Опасность для здоровья: аллергические реакции, контактный дерматит, рак.





Тальк

Содержащиеся в тальке асбестовые волокна делают его канцерогенным. Однако количество асбестовых волокон, содержащееся в дезодорантах, никак не регулируется, поэтому выяснить, насколько опасно содержание талька в том или ином продукте невозможно.





Опасность для здоровья: риск развития рака.





Пропиленгликоль

Еще один компонент, оказывающий вредное воздействие на организм – пропиленгликоль. Он может вызывать сильнейшие аллергические реакции и считается нейротоксином, способным провоцировать заболевания печени и почек.





Опасность для здоровья: аллергические реакции, заболевания почек и повреждение печени.





Стеареты

Этот компонент не опасен сам по себе, однако он может вступать в реакцию с другими ингредиентами, становясь опасным канцерогеном.





Опасность для здоровья: риск развития рака.





Дезодоранты, которых следует избегать:

Самые распространенные дезодоранты, такие как Axe, Secret, Old Spice и Dove, как правило, содержат один или несколько перечисленных вредных компонентов.

Обязательно внимательно изучите список содержащихся в дезодоранте веществ перед его покупкой и использованием. Отдавайте предпочтение натуральным продуктам.



