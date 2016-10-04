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Леди
Красота и здоровье
4 октября 16, 12:32
7 опасных компонентов, содержащихся в дезодоранте
Дезодоранты
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Порядка 90% населения нашей страны пользуется дезодорантами ежедневно.
Однако, даже эта, казалось бы, безвредная процедура может нанести огромный вред вашему здоровью.

Все дело в компонентах, которые содержатся во многих средствах гигиены, в том числе и в дезодорантах. При определенной концентрации в организме они пагубно влияют на здоровье.

Перед вами 7 самых опасных ингредиентов, которые содержит большинство дезодорантов.

Парабены
(Метил, этил, пропил, бензил и бутил)
Парабены – очень распространенный компонент, используемый для производства косметических продуктов и дезодорантов в течение более 70 лет. Однако, исследование, проведенное в 2004 году, показало, что воздействие парабенов на организм может провоцировать развитие рака молочной железы. Считается, что парабены могут нарушать гормональный баланс организма, имитируя гормон эстроген, который играет большую роль в развитии рака.

Опасность для здоровья: риск развития рака молочной железы.

Алюминий
Соединения алюминия действуют как своеобразные «пробки», временно блокирующие работу потовых желез и останавливающие выделение пота. Тем не менее, некоторое количество этих веществ может проникнуть в кожу, имитируя эстроген, как и парабены.

Опасность для здоровья: риск развития рака молочной железы.



Кремний
В ходе последних исследований выяснилось, что кремний может не только вызывать аллергические реакции, но и является канцерогеном – компонентом, способным вызывать рак.

Опасность для здоровья: аллергические реакции, рак.

Триклозан
Триклозан – компонент, являющийся мощным аллергеном и способный вызывать контактный дерматит. FDA классифицирует триклозан как пестицид, в то время, как некоторые исследования выявили канцерогенные свойства этого компонента.

Опасность для здоровья: аллергические реакции, контактный дерматит, рак.

Тальк
Содержащиеся в тальке асбестовые волокна делают его канцерогенным. Однако количество асбестовых волокон, содержащееся в дезодорантах, никак не регулируется, поэтому выяснить, насколько опасно содержание талька в том или ином продукте невозможно.

Опасность для здоровья: риск развития рака.

Пропиленгликоль
Еще один компонент, оказывающий вредное воздействие на организм – пропиленгликоль. Он может вызывать сильнейшие аллергические реакции и считается нейротоксином, способным провоцировать заболевания печени и почек.

Опасность для здоровья: аллергические реакции, заболевания почек и повреждение печени.

Стеареты
Этот компонент не опасен сам по себе, однако он может вступать в реакцию с другими ингредиентами, становясь опасным канцерогеном.

Опасность для здоровья: риск развития рака.

Дезодоранты, которых следует избегать:
Самые распространенные дезодоранты, такие как Axe, Secret, Old Spice и Dove, как правило, содержат один или несколько перечисленных вредных компонентов.
Обязательно внимательно изучите список содержащихся в дезодоранте веществ перед его покупкой и использованием. Отдавайте предпочтение натуральным продуктам.

Источник: http://medic.ua/
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