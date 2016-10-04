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Леди
Красота и здоровье
4 октября 16, 12:36
Бьюти-процедуры, которые лучше делать в холодное время года
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Наступление осени - еще не повод для грусти, ведь холодное время года - отличный период для ухода за собой.
Какие бьюти-процедуры лучше проводить осенью.

Лазерная эпиляция
 
В осенний период солнечная активность снижается, а значит вам не придется беспокоиться о том, что палящее солнце вызовет аллергическую реакцию на коже. Именно поэтому, специалисты рекомендуют делать эпиляцию с наступлением холодов. Из всех видов процедур по удалению волос особой популярностью осенью пользуется лазерная эпиляция. Данный способ удаления волос проводится раз в четыре недели. А неоспоримым плюсом лазера является скорость и возможность применения местных анестетиков в особо чувствительных зонах.
 
Обертывания
 
Одна из основных функций обертывания для кожи - воздействие на проблемные зоны для устранения различных дефектов. В косметологии данный вид бьюти-процедур применяется не только для расслабляющего и корректирующего фигуру эффекта, но и для активного питания и увлажнения кожи, что особенно актуально в осенне-зимний период.
 
Удаление родинок
 
К процедурам, которые лучше делать в холодное время года относится и удаление родинок. Если вы решили расстаться с новообразованием на коже, в первую очередь стоит проконсультироваться со специалистом и убедиться в том, что удаление разрешено по медицинским показаниям. Избавляться от родинок, папиллом и бородавок лучше всего в холодное время года. Это позволит минимизировать воздействие ультрафиолета на кожу.
 
Отбеливание кожи
 
Отбеливающие процедуры воздействуют на верхний слой дермы и удаляют следы акне, веснушки, а также пигментные пятна. Специалисты советуют проводить отбеливание осенью или зимой. В этот период вероятность аллергических реакций существенно снижается.
 
Что происходит с кожей во время процедуры отбеливания кожи? Под действием препаратов удаляется меланин, за счет чего дерма становится заметно светлее. Проводя осветляющие процедуры у квалифицированного косметолога можно добиться улучшения цвета лица.
 
Пилинги
 
Лучшее время для проведения пилингов - с октября по конец февраля. Делать такую процедуру летом не рекомендуется из-за активного воздействия ультрафиолетовых лучей. Однако, косметологи предупреждают: как только столбик термометра опускается ниже 15 градусов, от пилинга лучше воздержаться.

Источник: http://4mama.com.ua/
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