Как избавиться от морщин на лбу без пластического хирурга

И как только появляется намек на морщины, не стоит бежать к врачу за порцией ботокса, который обездвиживает лицевые мышцы, попробуйте спасти ситуацию собственными силами.





С возрастом кожа в любом случае потеряет свою упругость и эластичность. Это произойдет из-за того, что ее клетки уменьшат выработку коллагена и эластина, отвечающих за эти свойства.





Такой уход состоит, как обычно, с очищения, увлажнения, восстановления, питания и защиты. Непременное условие при выборе средств — содержание в них ингредиентов, которые стимулируют выработку того самого коллагена в клетках кожи (витамины A, С, E, пептиды и др.), а также SPF-фактор.





При этом питательный крем, особенно, для сухой и чувствительной кожи, должен содержать еще и витамин F (комплекс полиненасыщенных жирных кислот, которые отвечают за привлекательность кожи, возвращают ей молодость и тормозят процессы старения).





Наряду с кремами также используй курсами (в течение 2-3 месяцев 2 раза в году утром и вечером под крем) сыворотки с гиалуроновой кислотой, ретинолом, коэнзимами и фитоэстрогенами для подтяжки уже появившихся морщин на лбу. Втирайте средства в проблемные участки лба массирующими движениями.





Чтобы разравнять морщины на лбу, можно также попробовать "разровнять" их специальным и регулярным массажем, который тонизирует мышцы лица и повысит упругость кожи. Но до его проведения рекомендуется наложить на 5 минут компресс для лба из смоченного в теплом мятном отваре полотенца.



