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Леди
Красота и здоровье
4 октября 16, 16:09
Что нужно съесть, чтобы помолодеть
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Оказывается, чтобы замедлить старение, не обязательно тратиться на дорогие крема и процедуры красоты в косметическом салоне.
Главное – включить в свой ежедневный рацион правильные продукты.

Узнай, какая еда поможет тебе сохранить молодость!

Фрукты и овощи

Это источник не только жизненно необходимых минералов и витаминов, но и фитохимического элемента под названием каротин. Содержится он  в красных, оранжевых, а также в  желтых овощах и фруктах.

Фитоэстрогены

Растительные гормоны пользуются огромной популярностью в косметологии, так как эффективно борются с процессами увядания кожи. Получить фитоэстрогены можно из соевых продуктов, гороха, чечевицы и ростков пшеницы.

Жирные кислоты

Особенно благотворно влияют на состояние кожного покрова жирные кислоты омега-3. Их много в рыбе и растительных маслах. Включи в свое меню анчоусы, лосось, сельдь, сардины и масло льна.

Антиоксиданты

Чем быстрее метаболизм, тем лучше вид твоей кожи. Чтобы ускорить обмен веществ, необходимо увеличить в своем рационе количество продуктов, в которых много антиоксидантов. Чаще ешь цельное зерно, орехи и добавляй в блюда подсолнечное или оливковое масло.

Источник: http://liza.ua/
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