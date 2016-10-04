Что нужно съесть, чтобы помолодеть

Главное – включить в свой ежедневный рацион правильные продукты.





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Фрукты и овощи





Это источник не только жизненно необходимых минералов и витаминов, но и фитохимического элемента под названием каротин. Содержится он в красных, оранжевых, а также в желтых овощах и фруктах.





Фитоэстрогены





Растительные гормоны пользуются огромной популярностью в косметологии, так как эффективно борются с процессами увядания кожи. Получить фитоэстрогены можно из соевых продуктов, гороха, чечевицы и ростков пшеницы.





Жирные кислоты





Особенно благотворно влияют на состояние кожного покрова жирные кислоты омега-3. Их много в рыбе и растительных маслах. Включи в свое меню анчоусы, лосось, сельдь, сардины и масло льна.





Антиоксиданты





Чем быстрее метаболизм, тем лучше вид твоей кожи. Чтобы ускорить обмен веществ, необходимо увеличить в своем рационе количество продуктов, в которых много антиоксидантов. Чаще ешь цельное зерно, орехи и добавляй в блюда подсолнечное или оливковое масло.



