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Леди
Красота и здоровье
4 октября 16, 22:49
Список долгожителей: продукты без которых жизнь будет короче
Продукты
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Известный британский шеф-повар Джейми Оливер составил список самой здоровой пищи.
В нем всего 14 пунктов. Причем практически все продукты — простые и доступные, а не так называемые суперфуды вроде ягод годжи.

«Секрет долголетия не в ягодах годжи и «зеленых» коктейлях, а в правильных способах приготовления простой пищи, — уверяет Джейми Оливер в своем телевизионном шоу Jamie’s Super Foods. — Для создания самых простых и вкусных блюд, которые я когда-либо ел, используют скромные ингредиенты».

В рамках этого шоу звездный шеф-повар путешествует по местам с большим числом долгожителей — Коста-Рике, Окинаве в Японии, греческому острову Икария — и выясняет секреты питания, способствующие долголетию. Например, в Коста-Рике Оливер готовил и ел вместе с представителями пяти поколений одной семьи, среди которых был и 106-летний Хосе.

Представители культур-долгожителей имеют общие пищевые привычки, подметил шеф-повар. Например, они плотно завтракают и мало едят за ужином. «Когда я путешествовал по миру, то видел, что люди, проживающие самую долгую и продуктивную жизнь, обычно много едят за завтраком», — рассказывает Оливер.

Итогом его путешествий стал список изящной и простой еды. 

14 ингредиентов, которые, по мнению Джейми Оливера, способствуют долголетию:



1.    Яйца (источник протеина, витаминов А, D, В2 и В12, фолиевой кислоты и йода).

2.    Козье молоко (кальций, протеин и витамин D)

3.    Рыба (жирные омега-3 кислоты)

4.    Сладкий картофель (батат) (витамины А, В5 и В6)

5.    Дикая зелень и травы (магний, фолиевая кислота)

6.    Грецкие орехи (магний, медь, фолиевая кислота)

7.    Тофу (8 важных аминокислот, железо и кальций)

8.    Черная фасоль (калий, железо, фолиевая кислота и магний)

9.    Свежие фрукты (всевозможные витамины)
 
10.   Морские водоросли (железо и витамин B12)
 
11.   Дикий рис (магний и фосфор)

12.   Чеснок (витамины C и В6, марганец, селен, прочие антиоксиданты)
13.   Креветки (магний, цинк, селен, витамин B12)

14.   Чили (витамины А и С, антиоксиданты)

Также телеведущий дает простые советы, которые помогут жить долго: есть мясо только два раза в неделю и потреблять большую часть калорий в первую половину дня. По словам шеф-повара, он сбросил 13 кг после того, как отказался от алкоголя, начал питаться продуктами из составленного им списка и высыпаться. Правда, за какой период ему удалось так похудеть, телеведущий не уточнил.

 
Источник: style.rbc
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