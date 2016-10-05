Список долгожителей: продукты без которых жизнь будет короче

В нем всего 14 пунктов. Причем практически все продукты — простые и доступные, а не так называемые суперфуды вроде ягод годжи.





«Секрет долголетия не в ягодах годжи и «зеленых» коктейлях, а в правильных способах приготовления простой пищи, — уверяет Джейми Оливер в своем телевизионном шоу Jamie’s Super Foods. — Для создания самых простых и вкусных блюд, которые я когда-либо ел, используют скромные ингредиенты».





В рамках этого шоу звездный шеф-повар путешествует по местам с большим числом долгожителей — Коста-Рике, Окинаве в Японии, греческому острову Икария — и выясняет секреты питания, способствующие долголетию. Например, в Коста-Рике Оливер готовил и ел вместе с представителями пяти поколений одной семьи, среди которых был и 106-летний Хосе.





Представители культур-долгожителей имеют общие пищевые привычки, подметил шеф-повар. Например, они плотно завтракают и мало едят за ужином. «Когда я путешествовал по миру, то видел, что люди, проживающие самую долгую и продуктивную жизнь, обычно много едят за завтраком», — рассказывает Оливер.





Итогом его путешествий стал список изящной и простой еды.





14 ингредиентов, которые, по мнению Джейми Оливера, способствуют долголетию:













1. Яйца (источник протеина, витаминов А, D, В2 и В12, фолиевой кислоты и йода).





2. Козье молоко (кальций, протеин и витамин D)





3. Рыба (жирные омега-3 кислоты)





4. Сладкий картофель (батат) (витамины А, В5 и В6)





5. Дикая зелень и травы (магний, фолиевая кислота)





6. Грецкие орехи (магний, медь, фолиевая кислота)





7. Тофу (8 важных аминокислот, железо и кальций)





8. Черная фасоль (калий, железо, фолиевая кислота и магний)





9. Свежие фрукты (всевозможные витамины)

10. Морские водоросли (железо и витамин B12)

11. Дикий рис (магний и фосфор)





12. Чеснок (витамины C и В6, марганец, селен, прочие антиоксиданты)

13. Креветки (магний, цинк, селен, витамин B12)





14. Чили (витамины А и С, антиоксиданты)





Также телеведущий дает простые советы, которые помогут жить долго: есть мясо только два раза в неделю и потреблять большую часть калорий в первую половину дня. По словам шеф-повара, он сбросил 13 кг после того, как отказался от алкоголя, начал питаться продуктами из составленного им списка и высыпаться. Правда, за какой период ему удалось так похудеть, телеведущий не уточнил.



