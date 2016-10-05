Тепло - холодно: контрастный душ для похудения

Поддерживать себя в форме в преддверии холодов становится все сложнее: бикини и шорты убраны до лучших времен, образ жизни становится менее подвижным, рацион — более тяжелым, а организм усиленно запасается жиром.





Чтобы обрести тело мечты, в дополнение к здоровому режиму питания и регулярным физическим нагрузкам, попробуйте метод похудения с помощью контрастного душа. Многие знают о его сильном влиянии на иммунитет и профилактическом действии: грамотное комбинирование теплой и холодной воды укрепляет сердечно-сосудистую систему, снимает усталость и закаливает организм. Однако далеко не все слышали о приятном бонусе — точеной фигуре.





Между тем, контрастный душ для похудения мощно ускоряет обмен веществ, активно выводит токсины, приводит в тонус все мышцы и оказывает отличное антицеллюлитное действие: нормализует циркуляцию крови — «апельсиновая корка» рассасывается. Чтобы привести в действие все эти механизмы, нужно знать, как верно его использовать. Итак: как правильно принимать контрастный душ для похудения?





1. Не начинайте программу по похудению, если чувствуете недомогание. Если вы простудились, у вас поднялась температура или вы страдаете от мигреней, с контрастным душем лучше повременить. Вы должны быть абсолютно здоровы.





2. Процедура должна стать регулярной, а еще лучше — ежедневной. Принимать душ время от времени не получится.





3. Контрастный душ желательно принимать утром. Вечером — не позднее, чем за два часа до сна.





4. После процедуры следует обязательно подождать минимум 30—50 минут перед выходом на улицу.





5. Ни в коем случае не подставляйте под контрастный душ голову.





6. Горячая вода не должна причинять боль, но и не быть просто теплой (в идеале — 40 градусов). А вот холодная может быть откровенно ледяной. Важно! Новичкам не стоит бросаться в омут с головой и сходу испытывать тело на выносливость — попробуйте со стартовых 20 градусов и с каждым днем немного понижайте и повышайте температуру. Как определить заветную температуру без градусника? Если от нее идет пар — она не ниже 70; если терпеть достаточно трудно — вода 60 градусов; приятные ощущения указывают на 40—45; а явная прохлада — на 15—20.





7. Начинайте контрастный душ с теплой воды — это поможет телу расслабиться. Длительность теплого обливания — до 90 секунд, холодного — 20—30 (пропорция 3:1). Струи не должны задерживаться на отдельных участках — действуйте быстро по направлению «сверху — вниз». Дальше вновь успокойте организм, постояв пару минут под теплой водой. Подобных циклов может быть не меньше трех. Заканчивайте процедуру на холодной ноте.





8. Полезная уловка: переключаясь с одной температуры на другую, направляйте душ в сторону. Это создаст более ощутимый контраст, за счет которого и достигается оздоровительный эффект.





9. Во время процедуры помассируйте проблемные участки жесткой мочалкой или ручным массажером от целлюлита. Чтобы усилить действие душа, опишите с помощью сильного напора воды несколько «кругов» по поверхности тела на расстоянии 10–12 сантиметров (домашняя имитация душа Шарко).





10. После процедуры хорошенько разотрите кожу жестким махровым полотенцем — удалите ороговевшие клетки.





11. В завершении, нанесите антицеллюлитный крем.





Важно помнить, что резкое ускорение циркуляции крови может вызвать головокружение даже у совершенно здорового человека. Если вы почувствовали легкое недомогание — лучше сразу прекратите процедуру. К применению контрастного душа существует и целый ряд противопоказаний, пренебрегать которыми не стоит. Основные из них:





1. Повышенное артериальное давление.





2. Сердечные заболевания.





3. Аллергия на холод.





4. Менструация.





5. Тромбофлебит.



