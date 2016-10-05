7 привычек, которые помогут чувствовать себя здоровее

Кофе полезен для психического здоровья

Тем, кто хочет оставаться здоровым не только физически, но и психически, стоит выпивать хотя бы две чашки кофе в день. Кофе снижает риск развития болезни Паркинсона и слабоумия. Если вам не нравится кофе, замените его крепким чаем, который богат на кофеин.





Кушайте орехи каждый день

Орехи снижают на 20% уровень так называемого «плохого холестерина». Исследования показывают, что люди, которые в день съедают две горсти орехов, имеют значительно меньший уровень смертности, чем те, кто вовсе его не ест. Кроме того, доказано, что орехи улучшают когнитивные способности, помогают мозгу быстрей работать. Легче всего приучить себя кушать орехи, добавляя их в свой завтрак или как перекус на протяжении дня.





Отдавайте предпочтение красному вину

Кто-то может подумать, что алкоголь и вовсе не должен появляться в здоровом меню. Но такие люди будут неправы. Один-три бокала красного вина в день помогут организму усвоить те антиоксиданты, которые вы ежедневно получаете с едой, а еще - уменьшить стресс. Кроме того, красное вино полезно для крови и обмена веществ в целом.





Знайте меру

Всегда уходите из-за стола с легким чувством голода. Кушайте, пока не почувствуете себя на 85-90% сытым, а затем сложите свои столовые приборы и посидите ровно.





Пейте воду в правильное время

Все вокруг говорят, что нужно пить много воды. Но значение имеет не только количество, но и время. Например, если вы хотите меньше съесть за обедом, вам стоит выпить стакан воды за 10 минут до трапезы. А вот в течение 20 минут после еды, от воды лучше воздержаться. Дайте желудку переварить все, вместо того, чтоб разбавлять желудочный сок.





Кушайте сидя

Жевать на ходу – ужасная привычка. Но если на перекусы еще можно закрыть глаза, то на полноценный прием пищи - ни в коем случае. Сядьте и сконцентрируйтесь на еде. Выключите телевизор, отложите подальше смартфон и просто насладитесь едой. Вы съедите меньше, но почувствуете больше насыщения и наслаждения.





Меньше яиц и молочных продуктов

Наш организм плохо усваивает коровье молоко, что объясняет причину того, что некоторые люди страдают от непереносимости лактозы, даже не зная об этом. Кроме того, в молоке полно сахара и жиров. Проще получить дневную норму кальция, употребляя кудрявую капусту, брокколи и шпинат, вместо молока. С другой стороны, молоко от овец и коз - наоборот полезны для здоровья. Насчет яиц - их стоит употреблять не больше четырех штук в неделю. Если они нужны для выпечки – замените их картофельным, банановым или яблочным пюре.



