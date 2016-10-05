Лучшие рецепты от боли в горле

Это обычные признаки простуды, которые можно смягчить при помощи народных методов. Не всегда боль в горле можно унять с помощью полоскания и приема противовирусных препаратов. Неприятные ощущения в носоглотке могут свидетельствовать о развитии многих болезней и являются первым признаком активного размножения патогенных бактерий и вирусов.





В случае длительного болевого синдрома в горле на фоне повышенной температуры, слабости, заложенности носового прохода, на вопрос, как избавиться от боли в горле сможет ответить только врач после выяснения причин. Борются с першением и болями в носоглотке специальные напитки, обладающие антибактериальным и обезболивающим действием. Рассмотрим в статье, как избавиться от боли в горле и какие способы помогут убрать воспаление.





Причины воспалительного процесса в горле

В основном причинами болезненности горла являются попадание бактериальных или вирусных инфекций в дыхательные пути.





Среди вирусных заболеваний могут быть: ОРВИ, грипп, фарингит. Признаками заболевания вирусной природы являются: кроме боли в горле повышается температура, начинается насморк, ломит все тело. Кроме медицинских препаратов, направленных на понижение температуры и борьбу с вирусом, можно использовать натуральные напитки и жидкости для полоскания горла.





Что касается бактериальной инфекции, симптоматика намного богаче и состояние ухудшается с каждым днем. Поэтому основными препаратами, способными приручить размножение бактерий, являются антибактериальные препараты, или антибиотики. Также можно прибегнуть к рецептам напитков на натуральной основе, чтобы снизить проявления болезни.





Еще причины боли в горле:

вдыхание табачного дыма;

дыхание только ртом (когда заложен нос);

попадание желудочного сока в пищевод, изжога;

аллергические проявления заболеваний – риниты;

слишком сухой воздух в помещении;

перенапряжение голосовых связок (крик, хронический кашель, пение);

поражение миндалин (инфекции);

наличие опухоли в горле или носовом проходе;

рост полипов в носу.





Как избавиться от боли в горле: 3 рецепта напитков

Ни для кого не секрет, что существует ряд специй, способных удалять вирусы и бактерии со слизистой оболочки и смягчать боль на несколько часов, таким образом, постепенно уменьшать воспаление в горле.





3 рецепта, которые подскажут, как избавиться от боли в горле:





Рецепт №1 – Чай со специями





Ингредиенты:

¼ чайной ложки куркумы (молотой);

½ чайной ложки имбиря (молотого);

1 чайная ложка лимонного сока;

1 щепотка корицы;

½ чайной ложки меда (майского);

½ столовые ложки яблочного уксуса;

1 стакан теплой кипяченой воды.





Как приготовить: перемешайте все ингредиенты и принимайте внутрь.





Специи помогут снять отек и уничтожить вирусы и бактерии, обезболить горло на несколько часов. Мед смягчает слизистую оболочку и уменьшает раздражение (при условии, что нет аллергии на этот ингредиент). Вода должна быть теплой, не горячей, и не холодной. Этот чай можно принимать в качестве профилактики простудных заболеваний, он действует как укрепляющее средство для иммунитета.





Рецепт №2 – Напиток с ананасом

Ингредиенты:

1 стакан ананасового сока (свежего, не консервированного);

1 щепотка кайенского перца;

1 чайная ложка меда;

½ ст. л. яблочного уксуса.





Как приготовить: смешайте все компоненты, подогрейте и пейте, как обычный чай.





Ананасовый сок способен снять воспаление и успокоить слизистую оболочку.

Мед и кайенский перец уничтожают микробы и предотвращают размножение патогенных вирусов. Кайенский перец согревает и при этом повышает защитные функции организма.





Рецепт №3 – Лечебное "смузи"





Ингредиенты:

1 щепотка куркумы (молотой);

2,5 см имбиря (целого);

1-2 щепотки кайенского перца;

1 лимон (небольшой);

1 капля экстракта мяты.

Как приготовить: лимон и имбирь смешайте в блендере до однородной массы; добавьте специи и разбавьте наполовину водой, еще раз перемешайте.





Куркума – отличное средство, которое борется с бактериями и уничтожает их, также снимает отек и воспаление. Имбирь согревает, способствует выведению слизи из бронхов. Витамин С в составе лимона повышает защитные функции организма.





Народные рецепты напитков подскажут, как избавиться от боли в горле, как снять отек слизистой в носу, укрепить иммунитет и снабдить организм всеми необходимыми компонентами для успешной борьбы с недугом.



