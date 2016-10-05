Лучшие рецепты от боли в горле

Это обычные признаки простуды, которые можно смягчить при помощи народных методов. Не всегда боль в горле можно унять с помощью полоскания и приема противовирусных препаратов. Неприятные ощущения в носоглотке могут свидетельствовать о развитии многих болезней и являются первым признаком активного размножения патогенных бактерий и вирусов.
В случае длительного болевого синдрома в горле на фоне повышенной температуры, слабости, заложенности носового прохода, на вопрос, как избавиться от боли в горле сможет ответить только врач после выяснения причин. Борются с першением и болями в носоглотке специальные напитки, обладающие антибактериальным и обезболивающим действием. Рассмотрим в статье, как избавиться от боли в горле и какие способы помогут убрать воспаление.
Причины воспалительного процесса в горле
В основном причинами болезненности горла являются попадание бактериальных или вирусных инфекций в дыхательные пути.
Среди вирусных заболеваний могут быть: ОРВИ, грипп, фарингит. Признаками заболевания вирусной природы являются: кроме боли в горле повышается температура, начинается насморк, ломит все тело. Кроме медицинских препаратов, направленных на понижение температуры и борьбу с вирусом, можно использовать натуральные напитки и жидкости для полоскания горла.
Что касается бактериальной инфекции, симптоматика намного богаче и состояние ухудшается с каждым днем. Поэтому основными препаратами, способными приручить размножение бактерий, являются антибактериальные препараты, или антибиотики. Также можно прибегнуть к рецептам напитков на натуральной основе, чтобы снизить проявления болезни.
Еще причины боли в горле:
вдыхание табачного дыма;
дыхание только ртом (когда заложен нос);
попадание желудочного сока в пищевод, изжога;
аллергические проявления заболеваний – риниты;
слишком сухой воздух в помещении;
перенапряжение голосовых связок (крик, хронический кашель, пение);
поражение миндалин (инфекции);
наличие опухоли в горле или носовом проходе;
рост полипов в носу.
Как избавиться от боли в горле: 3 рецепта напитков
Ни для кого не секрет, что существует ряд специй, способных удалять вирусы и бактерии со слизистой оболочки и смягчать боль на несколько часов, таким образом, постепенно уменьшать воспаление в горле.
3 рецепта, которые подскажут, как избавиться от боли в горле:
Рецепт №1 – Чай со специями
Ингредиенты:
¼ чайной ложки куркумы (молотой);
½ чайной ложки имбиря (молотого);
1 чайная ложка лимонного сока;
1 щепотка корицы;
½ чайной ложки меда (майского);
½ столовые ложки яблочного уксуса;
1 стакан теплой кипяченой воды.
Как приготовить: перемешайте все ингредиенты и принимайте внутрь.
Специи помогут снять отек и уничтожить вирусы и бактерии, обезболить горло на несколько часов. Мед смягчает слизистую оболочку и уменьшает раздражение (при условии, что нет аллергии на этот ингредиент). Вода должна быть теплой, не горячей, и не холодной. Этот чай можно принимать в качестве профилактики простудных заболеваний, он действует как укрепляющее средство для иммунитета.
Рецепт №2 – Напиток с ананасом
Ингредиенты:
1 стакан ананасового сока (свежего, не консервированного);
1 щепотка кайенского перца;
1 чайная ложка меда;
½ ст. л. яблочного уксуса.
Как приготовить: смешайте все компоненты, подогрейте и пейте, как обычный чай.
Ананасовый сок способен снять воспаление и успокоить слизистую оболочку.
Мед и кайенский перец уничтожают микробы и предотвращают размножение патогенных вирусов. Кайенский перец согревает и при этом повышает защитные функции организма.
Рецепт №3 – Лечебное "смузи"
Ингредиенты:
1 щепотка куркумы (молотой);
2,5 см имбиря (целого);
1-2 щепотки кайенского перца;
1 лимон (небольшой);
1 капля экстракта мяты.
Как приготовить: лимон и имбирь смешайте в блендере до однородной массы; добавьте специи и разбавьте наполовину водой, еще раз перемешайте.
Куркума – отличное средство, которое борется с бактериями и уничтожает их, также снимает отек и воспаление. Имбирь согревает, способствует выведению слизи из бронхов. Витамин С в составе лимона повышает защитные функции организма.
Народные рецепты напитков подскажут, как избавиться от боли в горле, как снять отек слизистой в носу, укрепить иммунитет и снабдить организм всеми необходимыми компонентами для успешной борьбы с недугом.