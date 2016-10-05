Главные причины отказаться от сахара

Беда в том, что сейчас в пищевой промышленности его добавляют практически во все продукты. А это значит, что если вы употребляете много покупных продуктов, то наверняка в организм попадает больше сахара, чем это позволительно.





В этой статье мы приведем 5 полезных пунктов, которые человек получает, отказавшись от сахара.





Большой запас энергии. Глубокий парадокс заложен в том, что в период серьезной усталости люди, как правило, пьют кофе с сахаром или сладкие энергетические напитки. Это правда, сахар прибавляет сил, но на очень короткий период. По своей сути сахар как раз и обеспечивает хроническую усталость. Своими свойствами он блокирует способность организма сохранять запасы энергии. Даже выпив сладкий кофе, примерно через час (такой период переваривания сахара) вы снова будете чувствовать себя усталым и подавленным. Так играть с организмом можно бесконечно. Ваша задача - разорвать этот порочный круг за счет радикального сокращения потребления сахара.





Вес придет в норму. Доказано, что сахар вызывает химическую зависимость, то есть, чем больше сахара вы едите, тем больше хочется. Давайте быть честными: большинство обработанных продуктов содержат тонны сахара, который и вызывает ожирение, накапливая в организме лишние калории. Сахар стимулирует чувство голода, а это уже ведет к перееданию и опять-таки к тому, что вы поправляетесь.





Кишечник будет работать лучше. Ни для кого не секрет, что кишечник перерабатывает сахар в первую очередь. И если его в еде было слишком много, кишечник просто не справляется со своей работой и не успевает перерабатывать все остальное до тех пор, пока оно не попадает в толстую кишку.





Вы перестанете быть зависимыми от сладкого. Проверено тысячами тех, кто уже отказался от сладкого: исключив сахар из рациона, со временем вы перестанете заказывать десерты. С таким же наслаждением вы будете есть фрукты, а пирожные и торты будут казаться приторно сладкими. Конечно, это произойдет не сразу, а со временем.





Кожа лица станет здоровой и свежей. Если у вас проблемная кожа, а кремы и пилинг никак не помогают, есть повод думать, что излишки сахара портят состояние кожи изнутри. Хронический избыток глюкозы отзывается в организме естественной реакций - сухостью и прыщами. Сокращение потребление сахара напрямую связано с улучшением состояния кожи.



