Полезные свойства васаби, о которых вы могли не знать

К счастью, чтобы попробовать этот острый продукт, совсем необязательно ехать в Японию, достаточно отправиться в ближайший суши-бар и заказать несколько роллов. Узнайте, какими полезными свойствами обладает васаби.





Состав продукта

Корень растения, из которого готовят знакомый нам соус васаби, содержит огромное количество калия, кальция, витамина С, а также ценных веществ, которые помогают организму противостоять свободным радикалам. Примечательно и то, что в составе данного продукта нет холестерина, насыщенных жиров и сахаров, что усиливает пользу васаби для организма в несколько раз.

Полезные свойства васаби

Научные исследования подтвердили, что васаби является источником изотиоцианатов. Эти натуральные антиоксиданты обладают антираковыми свойствами. В частности, исследователям удалось доказать, что данные вещества активизируют ферменты печени для своевременной детоксикации пораженного раком организма.

Польза васаби для организма заключается также в способности продукта препятствовать образованию тромбов и разжижать кровь. Кроме этого, эта японская специя оказывает противовоспалительное и антибактериальное действие. Одно из научных исследований продемонстрировало способность васаби останавливать рост болезнетворных бактерий, которые вызывают пищевые отравления. Это объясняет тот факт, почему японцы подают острую пасту к сырой рыбе.

Кроме этого, многие эксперты относят васаби к числу природных афродизиаков. Он увеличивает кровоток в области половых органов, а также повышает либидо.









Калорийность и противопоказания

В 100 граммах корня васаби содержится всего 109 калорий, а учитывая остроту приправы, вы точно не навредите своей фигуре. Однако, употребление васаби не рекомендовано людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, при повышенной кислотности, а также тем, у кого диагностированы болезни почек и печени. Стоит учитывать и то, что даже здоровому человеку употребление васаби в больших количествах грозит повышением кровяного давления.



