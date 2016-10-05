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Леди
Красота и здоровье
5 октября 16, 16:52
Полезные свойства васаби, о которых вы могли не знать
васаби
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Васаби является одной из самых популярных специй в японской кухне.
К счастью, чтобы попробовать этот острый продукт, совсем необязательно ехать в Японию, достаточно отправиться в ближайший суши-бар и заказать несколько роллов. Узнайте, какими полезными свойствами обладает васаби.

Состав продукта
 
Корень растения, из которого готовят знакомый нам соус васаби, содержит огромное количество калия, кальция, витамина С, а также ценных веществ, которые помогают организму противостоять свободным радикалам. Примечательно и то, что в составе данного продукта нет холестерина, насыщенных жиров и сахаров, что усиливает пользу васаби для организма в несколько раз.
 
Полезные свойства васаби
 
Научные исследования подтвердили, что васаби является источником изотиоцианатов. Эти натуральные антиоксиданты обладают антираковыми свойствами. В частности, исследователям удалось доказать, что данные вещества активизируют ферменты печени для своевременной детоксикации пораженного раком организма.
 
Польза васаби для организма заключается также в способности продукта препятствовать образованию тромбов и разжижать кровь. Кроме этого, эта японская специя оказывает противовоспалительное и антибактериальное  действие. Одно из научных исследований продемонстрировало способность васаби останавливать рост болезнетворных бактерий, которые вызывают пищевые отравления. Это объясняет тот факт, почему японцы подают острую пасту к сырой рыбе.
 
Кроме этого, многие эксперты относят васаби к числу природных афродизиаков. Он увеличивает кровоток в области половых органов, а также повышает либидо.


 
Калорийность и противопоказания
 
В 100 граммах корня васаби содержится всего 109 калорий, а учитывая остроту приправы, вы точно не навредите своей фигуре. Однако, употребление васаби не рекомендовано людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, при повышенной кислотности, а также тем, у кого диагностированы болезни почек и печени. Стоит учитывать и то, что даже здоровому человеку употребление васаби в больших количествах грозит повышением кровяного давления.

Источник: http://4mama.com.ua/
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