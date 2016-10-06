Питание осенью: особенно полезные продукты

Загораются листья кленов, ветер чаще забирается к нам под куртку, чтобы погреться. Созревают плоды, животные стремятся съесть больше, чем могут, чтобы подготовиться к грядущим холодам. Для человека осенью тоже главным становится девиз: питание и собирание. Какие бы цели ни ставил перед собой человек, организм ставит главную цель: выжить! А человеку хочется насладиться красотой осени перед аскетичностью зимы, пишет Ниши Кацудзо в книге «Годовая программа здоровья».





С приходом осени ян уменьшается, а инь растет. Питание осенью должно быть достаточным для накопления жизненной силы, которая необходима для того, чтобы пережить неблагоприятные дни зимы. Осенью в рацион нужно добавлять больше продуктов со сладким и кислым вкусом. Это сезон тыквы, которая улучшает работу желудка, укрепляет организм, подготавливая его к зиме. Блюда из тыквы служат для профилактики простудных заболеваний, инсультов, болезней желудочно-кишечного тракта. Тыква, сваренная в пропорции 1:1 с красными бобами без добавления сахара, применяется при лечении диабета и отеков. Блюда из тыквы полезны для профилактики астенопии (синдром усталости глаз), сердечных заболеваний, атеросклероза, онкологических заболеваний, для питания пожилых людей и ослабленных хроническими заболеваниями.





Особенно полезные в осеннее время продукты





Дыни – каждую осень надо съедать не менее семи дынь, ежедневно по одной в течение недели. Дыни, съеденные осенью, улучшают здоровье.





Боярышник – стимулирует кровообращение и пищеварение, укрепляет сердечную мышцу, способствует долголетию. Плоды боярышника хорошо удаляют «застрявшие» пищевые массы из желудочно-кишечного тракта (а таких при неправильном питании может нарасти до 30 кг у одного человека) и даже препятствует образованию опухолей. Полезно систематически пить чай из цветков боярышника для сохранения здоровья. Это уникальное растение повышает устойчивость организма (особенно сердца и мозга) к недостатку кислорода, при длительном применении нормализует артериальное давление, предупреждает сердечнососудистые заболевания, облегчает состояние при климаксе, способствует выздоровлению после тяжелых заболеваний и выведению из организма человека солей тяжелых металлов. Хорошо помогает боярышник при головокружении, одышке и бессоннице. Нормализует ритм сердца. Особенно полезно принимать боярышник при усталости сердца.





При хроническом гастрите, язве желудка, желчнокаменной болезни, перенесенном гепатите употребление боярышника следует избегать.





Виноград – улучшает переваривание пищи, укрепляет организм, восполняет кровь и улучшает ее состав, укрепляет сердце, способствует выведению жидкостей из организма. Но не следует забывать, что излишнее потребление винограда (более 500 г в день) в течение длительного времени может привести к ожирению сердца.





Яблоки укрепляют организм, но людям с низким гемоглобином более полезны груши.





Гранат – улучшает обмен веществ, нормализует состав крови, тонизирует организм.





Осенью не едят сырой имбирь без кулинарной обработки, в это время он может ухудшить работу легких.





Питание для сохранения печени здоровой





Печень реагирует на вещества, поступающие в организм с едой, жидкостями, приемом лекарственных препаратов и т. п. При неправильном питании, избыточном поступлении вредных веществ снижается активность самоочищения, нарушается нормальная работа печени, возникают заболевания, возможно появление камней в печени и желчном пузыре. «Засорение» печени и желчного пузыря ухудшает работу сердечнососудистой системы. Холециститы и желчнокаменная болезнь могут вызывать учащенное сердцебиение и аритмию.





Для нормальной работы печени в ежедневном рационе должно содержаться достаточное количество белка. Потребность в белке у всех людей разная, но средняя рекомендованная норма – около ста граммов в день. Желательно включать в рацион белки животного и растительного происхождения.





Печень синтезирует практически половину белка, который идет на нужды организма. В ней образуются входящие в состав крови альбумины, основная часть глобулинов, фибриноген и протромбин. В печени совершаются расщепление и перестройка аминокислот, составных элементов белков, а также образуются новые аминокислоты, в том числе из белков печени.





Разнообразная пища с небольшим количеством жира, съеденная сразу же после приготовления, оказывает на печень очищающее действие.





Для лечения и профилактики желчнокаменной болезни применяют свеклу – вареную, запеченную, сырую. Свеклу не стоит есть несколько дней подряд, лучше делать это через день или два, причем в сочетании с другими овощами, и дневная доза должна быть не более двухсот граммов в день.





При заболеваниях печени и желчного пузыря полезно включать в свой рацион фасоль, салаты из портулака, фенхеля, артишока, капусту брокколи.





Растительные масла обладают мощным желчегонным действием, поэтому, чтобы желчь не застаивалась, включайте в свой рацион салаты и винегреты из свежих и отварных овощей, заправленные свежим маслом. Жареное растительное масло тяжело для печени, поэтому в дни, когда проводится ее очищение, на растительном масле стараются не жарить.





Редьку в смеси с сахаром или медом (1:1), щавель (полезен для профилактики заболеваний печени), тмин используют как желчегонные средства.





Как желчегонное средство против застаивания желчи применяют также слабый чай из календулы. Он будет оказывать легкое очистительное воздействие и способствовать профилактике зашлакованности организма.





Чтобы увеличить секрецию желчи и промыть желчные пути, можно увеличить прием жидкости до трех литров в день. Но прислушайтесь к своему организму: если появятся неприятные ощущения – пейте меньше. Часть жидкости употребляйте в виде соков, компотов, киселей, минеральной воды или зеленого чая. Отнеситесь с вниманием к способу приготовления еды – мягкая, пюреобразная пища с небольшим количеством клетчатки может вызвать застой желчи.





Печень очень любит, когда с ней ласково разговаривают и беседуют. Очень полезно заварить легкий чай из цветков календулы, подержать чашку с чаем в руках, пожелать печени здоровья, сказать теплые слова благодарности. Даже после двух или трех приемов такого чая печень начинает работать лучше. Эффективность действия чая увеличивается, если пить чай, сидя в саду, рядом с цветущей календулой.





Для восстановления печени часто используют свежую сныть в салатах, вареную сныть в супах, жареную сныть.





Заваривают сныть так. Один молодой листочек сныти или половина чайной ложки сушеной сныти заливается стаканом горячей воды, настаивается десять минут. Пить этот напиток нужно до еды. Курс лечения – 10 дней. Обычно его проводят раз в год, но можно и чаще. Иногда более слабый настой сныти пьют годами и получают хорошие результаты: отличное самочувствие и бодрость.





Иногда печень «любит» побаловать себя чем-нибудь горьким, например чаем из полыни. Горькие чаи укрепляют здоровье печени, но их надо пить в меру, тщательно соблюдая норму заваривания. Монахи в Греции пьют такие чаи, считая, что горький чай – сладкая жизнь, сладкий чай – горькая жизнь.





Печень очень чувствительна к качеству пищи, и ее здоровье очень сильно зависит от качества еды. Несвежая или испорченная еда наносит вред ее здоровью.





Очищение легких едой: сок картофеля – при воспалении дыхательных путей; сок моркови (особенно с медом) – при ангине; сок свеклы – при заболеваниях легких и плевры; сок свежей капусты – при воспалении легких и простуде; сок абрикосовый – при заболеваниях верхних дыхательных путей; сок клюквенный с медом – при ангине и бронхите; сок черной редьки с медом – при бронхитах; сок инжира – при заболеваниях верхних дыхательных путей; сок белой шелковицы – при пневмонии, хроническом бронхите.

Все соки лучше употреблять свежевыжатыми.





Пока человек питается в соответствии с природой, пища поддерживает его здоровье. При помощи еды можно улучшить свое здоровье, очистить организм.





Неправильное питание способно погубить здоровье даже очень крепкого человека. Большинство веществ, необходимых для питания организма, но не поступивших в него, организм начинает синтезировать сам, тратя на это дополнительную энергию. Силы организма могут быстро истощиться, особенно если человек мало гуляет и не общается с приятными людьми.





Все, что ест и пьет человек для удовлетворения своих жизненных потребностей, должно поддерживать равновесие в его организме. Только в этом случае здоровье будет естественным, а долголетие – приятным.



