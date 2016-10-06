Вкусный и полезный противовоспалительный напиток

Поэтому стоит включить в свой рацион продукты содержащие витамин С. Самое простое решение — готовить смузи, такой напиток просто готовить и приятно пить.
Предлагаем приготовить очень вкусный и полезный смузи из апельсина, куркумы и пчелиной пыльцы. Витамин С, которым богат этот коктейль, является мощным антиоксидантом, помогает восстановить и защитить клетки нашего организма. Куркума обладает противовоспалительными и целебными свойствами, рекомендуемая доза — одна чайная ложка в день.
Противовоспалительный смузи
Ингредиенты:
- 1 манго, очищенный от кожуры и нарезанный;
- 1/2 апельсина, очищенного;
- 1 сырая морковь (тертая, если у вас нет высокоскоростного блендера) ;
- 1 горсть ( заранее замоченных орехов кешью);
- 1 чайная ложка куркумы;
- 1 ч.л пчелиной пыльцы;
- 1 чайная ложка порошка из плодов шиповника (по желанию) ;
- 1/2 чашки кокосового молока;
- 1/2 стакана воды.
Приготовление:
Смешайте все ингредиенты в блендере до получения однородной массы. Пейте свежеприготовленным!