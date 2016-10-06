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Леди
Красота и здоровье
6 октября 16, 09:17
Лучшие продукты для профилактики рака
овощи
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Овощи и фрукты хороши для снижения риска развития рака молочной железы, но какие из них предпочтительнее?
Конечно, большое потребление овощей и фруктов прекрасно для снижения рисков развития самых разных заболеваний, но когда речь заходит о профилактике рака молочной железы, исследования показывают, что не все овощи одинаково полезны.
 
Согласно анализу данных 24 различных исследований, только три каротиноида могут реально помочь предотвратить развитие рака молочной железы – бета-каротин, альфа-каротин и лютеин. Высокий уровень этих каротиноидов в крови позволяет снизить риск развития рака молочной железы на 30%!
 
Как каротиноиды борются с раком?
 
Каротинодиы – это антиоксиданты, таким образом, они защищают организм от свободных радикалов (окислительный стресс), которые работают над разрушением ДНК здоровых клеток, приводя к вызывающим рак мутациям. Бета-каротин, например, может заблокировать рост клеток и способствовать их гибели, что очень важно с точки зрения лечения рака, который, по сути, представляет собой неконтролируемый рост клеток.
 
5 лучших продуктов для профилактики рака молочной железы:

Капуста
Шпинат
Морковь
Тыква
Мускатная тыква

Чтобы получить больше бета-каротина, альфа-каротина и лютеина, нет лучших овощей. Особое внимание уделите капусте – она богата всеми тремя необходимыми для профилактики рака молочной железы каротиноидами!

Источник: http://ladyhealth.com.ua/
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