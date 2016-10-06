Лучшие продукты для профилактики рака

Конечно, большое потребление овощей и фруктов прекрасно для снижения рисков развития самых разных заболеваний, но когда речь заходит о профилактике рака молочной железы, исследования показывают, что не все овощи одинаково полезны.

Согласно анализу данных 24 различных исследований, только три каротиноида могут реально помочь предотвратить развитие рака молочной железы – бета-каротин, альфа-каротин и лютеин. Высокий уровень этих каротиноидов в крови позволяет снизить риск развития рака молочной железы на 30%!

Как каротиноиды борются с раком?

Каротинодиы – это антиоксиданты, таким образом, они защищают организм от свободных радикалов (окислительный стресс), которые работают над разрушением ДНК здоровых клеток, приводя к вызывающим рак мутациям. Бета-каротин, например, может заблокировать рост клеток и способствовать их гибели, что очень важно с точки зрения лечения рака, который, по сути, представляет собой неконтролируемый рост клеток.

5 лучших продуктов для профилактики рака молочной железы:





Капуста

Шпинат

Морковь

Тыква

Мускатная тыква





Чтобы получить больше бета-каротина, альфа-каротина и лютеина, нет лучших овощей. Особое внимание уделите капусте – она богата всеми тремя необходимыми для профилактики рака молочной железы каротиноидами!



