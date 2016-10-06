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Леди
Красота и здоровье
6 октября 16, 09:18
Топ-13 способов обмануть аппетит
аппетит
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Различные диеты и здоровое питание зачастую вызывают непреодолимое желание что-нибудь перекусить перед сном или даже сразу после приема пищи.
Эксперты предложили 13 действенных советов, как усмирить свой аппетит:
 
• Обязательно съедай все зернышки от одного яблока. В зернышках одного фрукта содержится дневная норма йода. Он затормаживает позывы к еде. ернышки нужно хорошо разжевать.
 
• Чувство голода притупляет такой самомассаж: несколько минут нажимай подушечкой среднего пальца на точку между верхней губой и носом.
 
• Полстакана отвара свежей петрушки заставят забыть о еде на два часа. Аналогичным действием обладает прополаскивание рта мятной водой: пучок мяты на стакан воды.
 
• Отлично обманывают аппетит настой плодов инжира и слив. Полкилограмма залить 3 литрами воды, варить, пока жидкость не упарится до 2,5 л. Пить по полстакана до еды вместе с фруктами.
 
• Если перед приемом пищи выпить стакан томатного сока или минеральной воды, порции, необходимые для утоления голода, сократятся на треть.
 
• Не менее, чем на час помогает забыть о еде такое упражнение: встать перед открытой форточкой, ноги – на ширине плеч, руки – в небо, над головой, и сделать 10 очень глубоких вдохов.
 
• Лютый враг аппетита – чеснок. Разотри три дольки чеснока и залей стаканом кипяченой воды комнатной температуры. Через сутки настой готов. Принимать по столовой ложке перед сном. Можно просто проглатывать один зубчик чеснока в день, не разжевывая. Он заберет все болезнетворные микробы и поможет справиться с неуемным аппетитом.
 
• Если очень хочется есть, сжуй ложечку обезжиренного сухого молока.
 
• Никогда не отказывайся от завтрака. Именно он будоражит систему обмена веществ и способствует сгоранию жиров. Очень полезно есть на завтрак овсяные хлопья: они медленно перевариваются, и чувство сытости долго не будет покидать. Злаки богаты витамином В, который предотвращает отложение жира в органах и задержку воды в организме.
 
• На ужин стоит съесть овощи с куском мяса или рыбы. Содержащиеся в мясе аминокислоты во время сна активизируют гормоны, сжигающие жир. Рыба же богата кальцием, который лучше всего усваивается именно вечером. Недавние эксперименты показали, что недостаток кальция в организме способствует отложению жиров.
 
• Стоя больше влезет. Никогда не ешь стоя.
 
• Разжевывай пищу медленно и тщательно.
 
• Вставай из-за стола с чувством легкого недоедания. Небольшая прогулка после еды, пусть даже десятиминутная, прибавит чувства сытости.

Источник: http://ladyhealth.com.ua/
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