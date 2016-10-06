Топ-13 способов обмануть аппетит

Эксперты предложили 13 действенных советов, как усмирить свой аппетит:

• Обязательно съедай все зернышки от одного яблока. В зернышках одного фрукта содержится дневная норма йода. Он затормаживает позывы к еде. ернышки нужно хорошо разжевать.

• Чувство голода притупляет такой самомассаж: несколько минут нажимай подушечкой среднего пальца на точку между верхней губой и носом.

• Полстакана отвара свежей петрушки заставят забыть о еде на два часа. Аналогичным действием обладает прополаскивание рта мятной водой: пучок мяты на стакан воды.

• Отлично обманывают аппетит настой плодов инжира и слив. Полкилограмма залить 3 литрами воды, варить, пока жидкость не упарится до 2,5 л. Пить по полстакана до еды вместе с фруктами.

• Если перед приемом пищи выпить стакан томатного сока или минеральной воды, порции, необходимые для утоления голода, сократятся на треть.

• Не менее, чем на час помогает забыть о еде такое упражнение: встать перед открытой форточкой, ноги – на ширине плеч, руки – в небо, над головой, и сделать 10 очень глубоких вдохов.

• Лютый враг аппетита – чеснок. Разотри три дольки чеснока и залей стаканом кипяченой воды комнатной температуры. Через сутки настой готов. Принимать по столовой ложке перед сном. Можно просто проглатывать один зубчик чеснока в день, не разжевывая. Он заберет все болезнетворные микробы и поможет справиться с неуемным аппетитом.

• Если очень хочется есть, сжуй ложечку обезжиренного сухого молока.

• Никогда не отказывайся от завтрака. Именно он будоражит систему обмена веществ и способствует сгоранию жиров. Очень полезно есть на завтрак овсяные хлопья: они медленно перевариваются, и чувство сытости долго не будет покидать. Злаки богаты витамином В, который предотвращает отложение жира в органах и задержку воды в организме.

• На ужин стоит съесть овощи с куском мяса или рыбы. Содержащиеся в мясе аминокислоты во время сна активизируют гормоны, сжигающие жир. Рыба же богата кальцием, который лучше всего усваивается именно вечером. Недавние эксперименты показали, что недостаток кальция в организме способствует отложению жиров.

• Стоя больше влезет. Никогда не ешь стоя.

• Разжевывай пищу медленно и тщательно.

• Вставай из-за стола с чувством легкого недоедания. Небольшая прогулка после еды, пусть даже десятиминутная, прибавит чувства сытости.



