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Леди
Красота и здоровье
6 октября 16, 15:18
Как увеличить густоту волос в домашних условиях
волосы
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Одно расчесывание стоит тебе двух десятков волосинок?
Это могут быть последствия авитаминоза, неправильного питания или стресса. разобраться с причинами обязательно нужно, но сперва — как помочь шевелюре вернуть былую густоту? 

Справиться с проблемой поможет маска с желтком, медом и витаминами от выпадения волос!

Регулярное применение этой маски (1 раз в неделю на протяжении месяца) позволит полностью остановить потерю волос. Запоминай рецепт!

Необходимые ингредиенты:

желток одного яйца;
столовая ложка кислого молока;
7 капель витамина А;
7 капель витамина D;
чайная ложка жидкого меда;
чайная ложка водки или спирта;
столовая ложка любого кондиционера для волос.

Все компоненты маски соедини в небольшой, но глубокой емкости, а затем слегка взбей при помощи вилки либо венчика.



Смесь нанеси на корни волос и массажными движениями на протяжении двух-трех минут втирай в кожу головы. Затем руками (можно воспользоваться гребнем с крупными зубчиками) распредели маску по всей длине прядей.

Собери волосы в свободный пучок и оберни голову целлофановой пленкой, а потом, чтобы сберечь тепло, платком или полотенцем.  Через полчаса вымой волосы с шампунем и ополосни отваром крапивы или ромашки.

Источник: http://liza.ua/
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