Как увеличить густоту волос в домашних условиях

Это могут быть последствия авитаминоза, неправильного питания или стресса. разобраться с причинами обязательно нужно, но сперва — как помочь шевелюре вернуть былую густоту?





Справиться с проблемой поможет маска с желтком, медом и витаминами от выпадения волос!





Регулярное применение этой маски (1 раз в неделю на протяжении месяца) позволит полностью остановить потерю волос. Запоминай рецепт!





Необходимые ингредиенты:





желток одного яйца;

столовая ложка кислого молока;

7 капель витамина А;

7 капель витамина D;

чайная ложка жидкого меда;

чайная ложка водки или спирта;

столовая ложка любого кондиционера для волос.





Все компоненты маски соедини в небольшой, но глубокой емкости, а затем слегка взбей при помощи вилки либо венчика.













Смесь нанеси на корни волос и массажными движениями на протяжении двух-трех минут втирай в кожу головы. Затем руками (можно воспользоваться гребнем с крупными зубчиками) распредели маску по всей длине прядей.





Собери волосы в свободный пучок и оберни голову целлофановой пленкой, а потом, чтобы сберечь тепло, платком или полотенцем. Через полчаса вымой волосы с шампунем и ополосни отваром крапивы или ромашки.



