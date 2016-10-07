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Леди
Красота и здоровье
7 октября 16, 14:58
Вкусный плод избавит от жира в области живота
орехи
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Орехи, как известно, повышают уровень серотонина — вещества, которое не только повышает настроение и улучшает здоровье сердца, но и снижает аппетит, как показало новое исследование.
Исследователи из Университета Барселоны говорят, что достаточно нескольких сырых и неочищенных грецких орехов, миндаля или лесных орехов в день, чтобы произвести положительное воздействие на свое здоровье.

Также ежедневное употребление орехов, которые содержат полезные жиры и антиоксиданты, может помочь людям с метаболическим синдромом (МС), который характеризуется избыточным жиром в брюшной полости, повышенным содержанием сахара в крови и высоким кровяным давлением.

В ходе исследования, ученые перевели 22 человека с МС на диету, богатую орехами, на 12 недель, и затем сравнили показатели их здоровья с 20 пациентами, которые питались обычным способом.

Те, кто потреблял 30г разных орехов в день, имели более высокие уровни серотонина.

Большинство лекарств, применяемых для лечения состояний, таких как депрессия, тревожное расстройство и социальные фобии, предназначены для изменения уровня серотонина.

Так что орехи полезны и как профилактика против депрессии!

Источник: http://newsyou.info/
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