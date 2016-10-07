Вкусный плод избавит от жира в области живота

Исследователи из Университета Барселоны говорят, что достаточно нескольких сырых и неочищенных грецких орехов, миндаля или лесных орехов в день, чтобы произвести положительное воздействие на свое здоровье.





Также ежедневное употребление орехов, которые содержат полезные жиры и антиоксиданты, может помочь людям с метаболическим синдромом (МС), который характеризуется избыточным жиром в брюшной полости, повышенным содержанием сахара в крови и высоким кровяным давлением.





В ходе исследования, ученые перевели 22 человека с МС на диету, богатую орехами, на 12 недель, и затем сравнили показатели их здоровья с 20 пациентами, которые питались обычным способом.





Те, кто потреблял 30г разных орехов в день, имели более высокие уровни серотонина.





Большинство лекарств, применяемых для лечения состояний, таких как депрессия, тревожное расстройство и социальные фобии, предназначены для изменения уровня серотонина.





Так что орехи полезны и как профилактика против депрессии!



