Фитнес для похудения и привлекательности

Польза пилатеса





«Потянись как кошка: никаких резких движений!..» В этом виде фитнеса не бывает перегрузок и почти невозможно получить травму. Самое большое внимание уделяется брюшному прессу, который основатель метода называл каркасом прочности. Важны правильное дыхание и осанка.

М-м, вот это силуэт: животик подтягивается, талия утончается, плечи разворачиваются. Кое-что важное происходит и внутри тела – тонизируются и развиваются мышцы тазового дна. Благодаря этому меняется и качество интимной жизни: удовольствие можно прочувствовать каждой клеточкой. А твой мужчина просто в восторге от новых ощущений!













Польза йоги





Раскрепощаем ум и тело! Йога не только дает физическую нагрузку, но и снимает напряжение, дарит гармонию. Она полезна при гинекологических проблемах. Чтобы получить максимум пользы, стоит найти именно женский класс: там научат прислушиваться к организму, подбирать нагрузку в разные дни цикла.

Ощути прилив энергии любви… Узнав, как поддерживать равновесие и чувствовать свое тело, станешь более открытой в сексе. И пускай тот, кто находится рядом, купается в любви: через сексуальное слияние достигается просветление в паре. Вместе наслаждайтесь красотой и гармонией – телесной и духовной.













Зумба: фитнес для страсти





Быстрее! Веселее! В жгучей смеси африканских, латиноамериканских и испанских ритмов есть элементы хип-хопа, фламенко, сальсы и даже танца живота. Все это хорошенько перемешали и добавили аэробики – получилась динамичная фитнес-система.

Двигай бедрами! Видела, какие ягодицы и ножки у латиноамериканских девушек? Это потому, что они любят танцевать. На занятии ты пробуешь разные па, дурачишься и получаешь массу удовольствия. А потом приходишь домой, напевая, и сводишь любимого с ума. Какая бы погода ни была на дворе, в постели у него всегда такая горячая штучка!













Танцы на шесте





Стрип-движения плюс почти акробатические трюки помогают развить гибкость, подкачать мышцы и обрести стройность. Однако самое важное достоинство тренировок – азарт и сексуальный кураж, которыми ты заряжаешься. Прощайте, комплексы? Ну разве можно не гордиться таким роскошным телом?

Осваивая танец, ты заявляешь три вещи: «Я достаточно смелая, чтобы делать это!», «Я достаточно хороша, чтобы делать это» и «Не скрываю: люблю секс». Кто устоит перед тобой? Кстати, в фитнес-магазинах продают шесты для установки дома: устрой любимому стриптиз в спальне!













Совет. Поначалу, конечно, занятия фитнесом будут приносить нагрузки, а эффекта ты сразу не увидишь. Потерпи немного! После периода «стресса новичка» упражнения начинают получаться лучше, а через пару месяцев – приносить настоящее удовольствие. Обязательно хвастайся любимому своими успехами! Его комплименты – тоже отличный афродизиак.



