Как вылечить головную боль без медикаментов

Топ-5 способов вылечить головную боль без медикаментов





Для того, чтобы снять головную боль- не обязательно бежать в аптеку за таблетками. Есть безмедикаментозные способы, которые помогут даже при мигрени.





1. Пейте много воды





Часто причиной головной боли может быть обезвоживание. Воды нужно пить много, она должна быть чистой, но не кипяченой. Если почувствуете первые звоночки головной боли, выпейте стакан прохладной воды.





2. Ароматерапия с маслом лаванды





Продукты из лаванды хорошо известны своими расслабляющими свойствами, но знаете ли вы, что масло лаванды также очень эффективно в лечении головной боли? Просто возьмите миску с горячей водой и добавьте несколько капель лавандового масла. Наклонитесь к поверхности воды и поместите на голову полотенце. Глубоко дышите парами лаванды. Попробуйте помассировать ваши виски с маслом лаванды в течение нескольких минут, при этом глубоко дыша.





3. Используйте гвоздику





Раздавите несколько гвоздик и положите ее в носовой платок. Вдыхайте запах измельченных гвоздик через платок чтобы облегчить головную боль. Кроме того, снять головную боль можно таким способом: смешайте масло гвоздики с морской солью и массируйте лоб и виски. Масло гвоздики производит охлаждающий эффект, а морская соль усиливает массаж.





4. Делайте массаж





Научно доказано, что если человек часто страдает от головных болей и при этом хотя бы 2-3 раза в неделю делает массаж, то приступы у него будут как минимум в два раза реже и гораздо слабее. Массаж восстанавливает кровоснабжение и позволяет организму расслабиться – а это снимает спазмы.





5. Введите диету





При головной боли помогает кофеин. Но с ним следует быть осторожными, если давление, повышенное. Доказано, что темно-красные и фиолетовые фрукты (виноград, малина, смородина и т.д.) обладают противовоспалительным свойством и содержат антиоксиданты, снимают головную боль. Эти фрукты имеют такое же действие, как ибупрофен или аспирин. Важно также знать, что причиной возникшей головной боли может быть низкий сахар в крови. Если вы сидите на диете –то хотя бы начинайте свое утро с овсянки. А на протяжении дня – не пренебрегайте зеленью. Зелень является источником витамина B2, недостача которого приводит к зрительному напряжению и головным болям. А вот витамин B6 повышает уровень серотонина в головном мозге. Это минимизирует боль. Введите продукты с его содержанием в свой рацион, а также продукты с магнием, который снимает напряжение и расслабляет. Употребляйте продукты с большим содержанием жидкости (например, арбуз), которые как облегчают, так и предотвращают головную боль. А вот пряность в острых перцах очистит носовые пазухи и откроет дыхание.





Если головная боль вас посещает довольно часто, сходите к врачу.



