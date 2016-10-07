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Леди
Красота и здоровье
7 октября 16, 15:17
Простейший напиток - и минус 3 килограмма за 5 дней
напиток
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Всего три ингредиента - трудно придумать что-либо проще.
В эффективность этого обыкновенного средства трудно поверить, однако оправдать самые смелые ожидания можно в короткий срок. Достаточно лишь приготовить напиток и соблюдать некоторые правила при его употреблении.

Состав:

1 лимон
1 чашка воды
Пучок петрушки (60 г)

Приготовление:

Нарубите мелко петрушку и поместите ее в блендер. Выжмите сок из лимона в блендер и добавьте в воду. Смешайте эти компоненты вместе. Вот и готово!

А теперь - те самые правила, которые надо соблюдать, чтобы напиток продемонстрировал свою эффективность: 

Выпивайте его сразу после пробуждения.
Пейте в течение 5 дней подряд, без перерывов.
Через 5 дней сделайте 10-дневный перерыв и можете снова повторить 5-дневный курс, если вам нужно потерять больше веса.

Этот напиток сжигает лишний жир и заставляет организм расходовать калории, улучшает пищеварение и в то же время не наносит никакого ущерба, не ведет к истощению и потере полезных веществ.

Источник: http://sobkor.net/
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