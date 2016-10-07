Простейший напиток - и минус 3 килограмма за 5 дней

В эффективность этого обыкновенного средства трудно поверить, однако оправдать самые смелые ожидания можно в короткий срок. Достаточно лишь приготовить напиток и соблюдать некоторые правила при его употреблении.





Состав:





1 лимон

1 чашка воды

Пучок петрушки (60 г)





Приготовление:





Нарубите мелко петрушку и поместите ее в блендер. Выжмите сок из лимона в блендер и добавьте в воду. Смешайте эти компоненты вместе. Вот и готово!





А теперь - те самые правила, которые надо соблюдать, чтобы напиток продемонстрировал свою эффективность:





Выпивайте его сразу после пробуждения.

Пейте в течение 5 дней подряд, без перерывов.

Через 5 дней сделайте 10-дневный перерыв и можете снова повторить 5-дневный курс, если вам нужно потерять больше веса.





Этот напиток сжигает лишний жир и заставляет организм расходовать калории, улучшает пищеварение и в то же время не наносит никакого ущерба, не ведет к истощению и потере полезных веществ.



