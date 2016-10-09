Здоровый сон: правила, которые помогут похудеть во сне

И, что поразительно, это один из самых эффективных методов похудения. Медицинские исследования показывают, что люди, сидящие на диете, которые спят не менее 8,5 часов в сутки, теряют в два раза больше жира, чем те, кто вскакивает после пятичасового сна.





Как вы могли догадаться, привычки здорового сна имеют огромное влияние на результаты потери веса. И нет, мы не собираемся говорить вам, что можно отказаться от правильного питания/ диет и упражнений. Напротив, все это в комплексе способствует быстрому похудению. Почему? Из-за кортизола, гормона стресса, который вырабатывается организмом из-за недосыпа.





Добавьте эти пять привычек к вашей ежедневной рутине перед сном, и вы будете терять лишний вес в два раза быстрее.





1. Добавьте к ужину молочных продуктов





Да, да, как учили в садике, чтобы лучше спать, нужно выпить стакан молока. Или съесть греческого йогурта, творога или любой другой молочный продукт без подсластителей. Молочные продукты помогают бороться с появлением жира вокруг живота. Они также являются хорошей пищей для восстановления и наращивания мышц. Это потому, что молочные продукты переполнены казеином - медленно усваиваемым белком, который "насыщает" мышцы после тренировки аминокислотами. Так что, вы можете наращивать мышечную массу всю ночь. А всем известно, чем больше у вас мышц, тем быстрее скорость метаболизма, тем больше калорий вы сжигаете каждый день.





2. Снизьте температуру





Чтобы быстрее уснуть и иметь безмятежные сны нужно всего-навсего включить кондиционер или открыть окно за несколько часов до того, как вы отправитесь в постель. Температура вашего тела должна снизится, чтоб вы быстро отправится в царство Морфея. К тому же, как показывают исследования, сон в комнате с температурой 18-20 градусов преобразовывает запасы калорий в виде белого жира в коричневый жир, который быстро сжигается организмом. Почему? Потому что коричневый жир, отвечает за поддержание оптимальной температуры вашего тела.





3. Подкорректируйте свое расписание





Как показывают исследования, любые расслабляющие вас занятия идут на пользу здоровому сну. За 30 минут до того, как отправиться в постель, уделите время чтению, массажу, косметическим процедурам или любому другому виду деятельности, который помогает вам расслабится. Даже если это значит, что вы ляжете на полчаса позже. Зато вы уснете лучше и ваши мысли будут далеко от ежедневной суеты.





4. Практикуйте йогу перед сном





В то время, как интенсивные тренировки перед сном могут привести к бессоннице из-за переизбытка энергии, йога или стретчинг помогают телу расслабиться. Для лучшей релаксации сочетайте йогу с дыхательными упражнениями, чтобы насытить тело кислородом. Такие упражнения активизируют ваш метаболизм во время отдыха. Практика йоги перед тем, как отправиться в постель, задействует парасимпатическую нервную систему, уменьшит напряжение (физическое и моральное) и поможет вам быстро уснуть.





5. Избегайте спиртного на ночь





Может показаться, что бокал вина лучше всякой йоги поможет вам крепко и быстро уснуть, но это не так. Алкоголь возбуждает нервную систему и сон будет беспокойным, так что вы проснетесь не отдохнувшим, а уставшим.





Такие простые привычки перед сном позволят вам быстро терять лишние килограммы в том лишь случае, если вы не будете днем усердно наверстывать сожженные калории. То есть, правильное питание и здоровый сон помогут похудеть эффективно и быстро.







