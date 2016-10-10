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Леди
Красота и здоровье
10 октября 16, 13:33
Рецепт мощного природного антибиотика
лекарство
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Если вы в поиске мощного, природного и суперполезного антибиотика – этот рецепт для вас!
Это средство поможет укрепить вашу иммунную систему и его легко приготовить в домашних условиях.

Построение мощной и крепкой иммунной системы имеет важное значение для всего организма. Попрощайтесь с воспалениями и инфекциями!

Не стоит недооценивать любой из ингредиентов, перечисленных в этом рецепте, — все они предназначены для того, чтобы помочь вам бороться с инфекциями и бактериями.

Ингредиенты: 

3 стакана яблочного уксуса;
1/4 стакана чеснока, мелко нарезанного; 
1/4 чашки лука, мелко нарезанного; 
2 свежих перца; 
1/4 чашки имбиря, тертого; 
2 ст. л. хрена, тертого; 
2 ст.л. куркумы; 
3 ст. меда.

Приготовление:

Смешайте все ингредиенты в миске кроме яблочного уксуса.
Когда ингредиенты хорошо перемешаны, залейте их в банку.
Затем добавьте яблочный уксус в банку, перемешайте и плотно закройте.
Храните банку в темном и прохладном месте в течение 14 дней.
По истечению 14 дней процедите средство.

Потребляйте одну столовую ложку лекарства в день. Этой доза достаточно, чтобы держать вас в безопасности от инфекционных заболеваний и бактерий!

Источник: http://healthinfo.ua/
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