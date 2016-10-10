Рецепт мощного природного антибиотика

Это средство поможет укрепить вашу иммунную систему и его легко приготовить в домашних условиях.
Построение мощной и крепкой иммунной системы имеет важное значение для всего организма. Попрощайтесь с воспалениями и инфекциями!
Не стоит недооценивать любой из ингредиентов, перечисленных в этом рецепте, — все они предназначены для того, чтобы помочь вам бороться с инфекциями и бактериями.
Ингредиенты:
3 стакана яблочного уксуса;
1/4 стакана чеснока, мелко нарезанного;
1/4 чашки лука, мелко нарезанного;
2 свежих перца;
1/4 чашки имбиря, тертого;
2 ст. л. хрена, тертого;
2 ст.л. куркумы;
3 ст. меда.
Приготовление:
Смешайте все ингредиенты в миске кроме яблочного уксуса.
Когда ингредиенты хорошо перемешаны, залейте их в банку.
Затем добавьте яблочный уксус в банку, перемешайте и плотно закройте.
Храните банку в темном и прохладном месте в течение 14 дней.
По истечению 14 дней процедите средство.
Потребляйте одну столовую ложку лекарства в день. Этой доза достаточно, чтобы держать вас в безопасности от инфекционных заболеваний и бактерий!