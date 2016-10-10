Ментальные причины появления морщин





1. Морщины ума





Морщины на лбу могут говорит о том, что человек чрезмерно предусмотрителен, страдает от умственных перегрузок, задумчив. Также, морщины на лбу могут говорить о частых головных болях, нарушении мозгового кровообращения.





2. Морщины мудрости





Морщины мудрости также находятся в районе лба (см. рис). Если вы заметили у себя, либо у другого человека такие, наверняка обладатель умеет находить выход из трудных ситуаций, с достоинством их переносить. Морщины мудрости связаны с плечами человека, если плечи болят, выглядят поникшими и усталыми – наверняка человек не успевает справляться с жизненными трудностями.





3. Морщины удивления





Морщины мудрости находятся в той части лица, которая отвечает за состояние предплечий и локтей. Чтобы избежать морщин удивления, принимайте все происходящее адекватно. Не стоит удивляться по каждому поводу.





4. Морщины упрямства





Морщины упрямства отвечают и связаны с шеей. На ментальном уровне, причины появления морщин упрямства – нежелание рассмотреть вопрос с разных сторон, прислушаться к чужому совету и признать свою неправоту. Неразрешимые проблемы приводят к болям в области шеи.





5. Морщины одиночества





Морщины одиночества говорят о заболеваниях в районе щитовидной железы. Влияние морщин одиночества и мыслей на тело человека – ощущение, что вас атаковала жизнь, отсутствие моральной поддержки, одиночества.













6. Морщины скрупулёзности





Скрупулёзность отображается в области «гусиных лапок». Это свидетельствует о том, что вы через чур внимательны к деталям, слишком переживаете из-за мелочей жизни. Также морщины «гусиные лапки» могут возникать при болях, онемении и покалывании в пальцах рук.





7. Морщины ретроградства





Скорее всего, если вы заметили морщины ретроградства, у вас хронические заболеваниях ЖКТ, либо боязнь к чему-то новому, неспособность усваивать новое, идти в ногу со временем.





8. Морщины жизненной силы





Морщины жизненной силы похожи на желобок. Именно в нем отображается состояние всех органов, которые связанные с пищеварением. Хорошо сформированный (не размазанный, четко выраженный) желобок говорит о хорошем жизненной тонусе, быстрому восстановлению сил, долголетию, крепкой опоре.





9. Морщины стеснительности





Морщины стеснительности говорят о заболеваниях ЖКТ, 12-ти перстной кишки. Если морщины стеснительности расположены вокруг рта, это может говорить о слабости, болях в ногах. Также, морщины такого типа встречаются у неуверенных, зажатых в себе людей.





10. Морщины пессимизма





Морщины пессимизма находятся в той части лица, которая отвечает за почки. К ментальным появлениям таких морщин относится критика, неудачи, разочарования, равнодушие к себе, тревога. Также, причиной морщин пессимизма могут стать повышенные нагрузки, заболевания ЖКТ и желчного пузыря.





11. Морщины разочарования





Морщины разочарования связаны со многими внутренними органами. Если вы заметили такие морщины, это может говорить о сбое в работе почек, печени, желчного пузыря, кишечника, сердца. Также, морщины разочарования говорят об отсутствии радости к жизни, любви, энергии.





12. Морщины неуверенности в себе





Морщины, которые связаны с неуверенность в себе также могут говорить о заболеваниях кишечника. Также они выражают нежелание и боязнь избавиться от всего лишнего, отжившего, ненужного.





13. Морщины безразличия





На ментальном уровне, морщины безразличия вызваны депрессией, печалью, боязнью ко всему новому, усталостью, одержимостью, гневов, вспыльчивостью. На появление таких морщин также влияют заболевания легких, печени, селезенки.





14. Морщины страхов





Морщины страха появляются из-за проблем с ЖКТ и геморрое. На теле мысли они отображаются в результате гнева, страха перед расставанием, страха перед будущим.



