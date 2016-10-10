6 признаков, по которым легко определить возраст женщины

1. Ранняя седина

К сожалению, иногда седина появляется довольно рано. И это говорит о серьезных проблемах со здоровьем. Если ты заметила в своей шевелюре несколько седых волосков, обязательно пройди медицинское обследование.





2. Дряблая шея

Делать маску для лица хотя бы раз в неделю старается каждая дама. А вот тонкая кожа шеи зачастую остается без внимания, что абсолютно несправедливо, ведь именно она наиболее подвержена преждевременному старению.





3. Руки

Не забывай про руки. Неаккуратный маникюр и обезвоженная кожа выдадут возраст на раз-два.





4. Сильный загар

Загар не только добавляет годков, но и обезвоживает кожу. Если хочешь выглядеть моложе, откажись от солнечных ванн и посещения солярия.





5. Усталый взгляд

В глазах молодой женщины всегда можно разглядеть озорной огонек. Грустный и потухший взгляд говорит о том, что даме много пришлось повидать на своем веку.





6. Макияж и парфюм

Избегай яркого макияжа и тяжелых насыщенных запахов, ведь молодость ассоциируется с легкостью, свежестью и чистотой.



