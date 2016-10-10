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Леди
Красота и здоровье
10 октября 16, 13:40
6 признаков, по которым легко определить возраст женщины
женщина
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Истинный возраст, как правило, выдают мелочи, на которые не все обращают внимание. Что может прибавить пару-тройку лет?
1. Ранняя седина
К сожалению, иногда седина появляется довольно рано. И это говорит о серьезных проблемах со здоровьем. Если ты заметила в своей шевелюре несколько седых волосков, обязательно пройди медицинское обследование.

2. Дряблая шея
Делать маску для лица хотя бы раз в неделю старается каждая дама. А вот тонкая кожа шеи зачастую остается без внимания, что абсолютно несправедливо, ведь именно она наиболее подвержена преждевременному старению.

3. Руки
Не забывай про руки. Неаккуратный маникюр и обезвоженная кожа выдадут возраст на раз-два.

4. Сильный загар
Загар не только добавляет годков, но и обезвоживает кожу. Если хочешь выглядеть моложе, откажись от солнечных ванн и посещения солярия.

5. Усталый взгляд
В глазах молодой женщины всегда можно разглядеть озорной огонек. Грустный и потухший взгляд говорит о том, что даме много пришлось повидать на своем веку.

6. Макияж и парфюм
Избегай яркого макияжа и тяжелых насыщенных запахов, ведь молодость ассоциируется с легкостью, свежестью и чистотой.

Источник: http://liza.ua/
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