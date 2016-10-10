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Леди
Красота и здоровье
10 октября 16, 13:42
Продукты, после которых хочется еще больше есть
Энергетические батончики
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Если ты твердо решила похудеть, рекомендуем тебе, в первую очередь, оказаться от ряда продуктов, которые еще больше способствуют набору лишнего веса.
Диетологи из Техаса назвали пять продуктов, после которых хочется есть еще сильнее.

1. Энергетические батончики
Батончики, фруктовые йогурты и некоторые сухофрукты содержат в себе большое количество сахара, что может негативно отразиться на фигуре. После их потребления, уровень глюкозы в крови резко повышается, а затем точно также быстро понижается, что вызывает у человека чувство голода и формирует склонность к перееданию. Лучше утолять голод натуральными фруктами или орехами.

2. Молочный шоколад
Употребляя молочный шоколад, у человека усиливается желание снова съесть что-то сладкое или жирное. Поэтому, лучше заменить молочный шоколад темным, и есть не более 30 граммов в день.

3. Мороженое
Этот многокалорийный продукт очень опасный для фигуры. Более того, съев порцию мороженого, мозг не сразу получает сигнал о насыщении, а лишь спсутя 30 минут, и организм требует еще пищи, в следствии чего мы снова переедаем.

4. Пирожные
Маффины, шоколадные пирожные и другие кондитерские изделия также резко повышают уровень сахара в крови и стимулируют аппетит. От этих сладостей стоит отказаться.

5. Чипсы
В чипсах содержится большое количество соли, что приводит к превышению суточной нормы калорий на 11% и перееданию. Съев чипсы, человек вообще не может понять, сыт он или голоден.

Источник: http://liza.ua/
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