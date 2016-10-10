Продукты, после которых хочется еще больше есть

Диетологи из Техаса назвали пять продуктов, после которых хочется есть еще сильнее.





1. Энергетические батончики

Батончики, фруктовые йогурты и некоторые сухофрукты содержат в себе большое количество сахара, что может негативно отразиться на фигуре. После их потребления, уровень глюкозы в крови резко повышается, а затем точно также быстро понижается, что вызывает у человека чувство голода и формирует склонность к перееданию. Лучше утолять голод натуральными фруктами или орехами.





2. Молочный шоколад

Употребляя молочный шоколад, у человека усиливается желание снова съесть что-то сладкое или жирное. Поэтому, лучше заменить молочный шоколад темным, и есть не более 30 граммов в день.





3. Мороженое

Этот многокалорийный продукт очень опасный для фигуры. Более того, съев порцию мороженого, мозг не сразу получает сигнал о насыщении, а лишь спсутя 30 минут, и организм требует еще пищи, в следствии чего мы снова переедаем.





4. Пирожные

Маффины, шоколадные пирожные и другие кондитерские изделия также резко повышают уровень сахара в крови и стимулируют аппетит. От этих сладостей стоит отказаться.





5. Чипсы

В чипсах содержится большое количество соли, что приводит к превышению суточной нормы калорий на 11% и перееданию. Съев чипсы, человек вообще не может понять, сыт он или голоден.



