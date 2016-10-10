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Красота и здоровье
10 октября 16, 13:47
Эффективные способы поднятия иммунитета
способы поднятия иммунитета
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Крепкий иммунитет защищает организм человека от вирусов и инфекций, которые активизируются в период межсезонья и с наступлением холодов.
Сейчас самое время позаботиться о своей иммунной системе, используя подручные методы и средства.

Активный образ жизни, включающий в себя ежедневные физические нагрузки, здорово укрепляет иммунитет. Особенно, если человек проводит много времени на улице, вдыхая свежий воздух. Если нет возможности посещать бассейн или спортзал, то врачи рекомендуют просто выходить на прогулку и уделить этому один час своего времени.

Разнообразные отвары из целебных трав и шиповника, клюквенный морс, компот из сухофруктов, свежеотжатые цитрусовые соки, настойка эхинацеи - все они повышают иммунитет.

Избежание стрессов и отказ от вредных привычек тоже считаются действенными способами улучшения состояния иммунной системы.

Витамины. Осенью и зимой не так много продуктов, имеющих в своем составе полезные вещества, которые бы благоприятно воздействовали на организм в целом. Но все же такие существуют - это цитрусовые фрукты, свекла, морковь, лук, чеснок, сладкий перец, яблоки, авокадо, зелень и так далее. Необходимо ежедневно кушать перечисленные продукты, чтобы во время холодов не болеть.

Полноценный отдых. Обязательно нужно спать не менее 7 часов, иначе все системы организма не будут успевать восстанавливаться и силы быстро покидают человека, а его уровень иммунитета резко снижается.

Грецкие орехи стоит кушать каждый день. Во-первых, они насыщают организм полезными жирами. Во-вторых, помогают улучшить когнитивные возможности человека, воздействуя на работоспособность мозговых центров. В-третьих, повышают иммунитет. А если соединить их с вяленым черносливом, курагой и изюмом, а также лимоном и медом, то получится невероятно действенное лекарство для повышения иммунитета и укрепления защитных сил организма перед сезонными инфекциями.

Контрастный душ или закаливание - отличные методы, не требующие каких-либо материальных благ или же дополнительного времени. Чередование холодной и горячей воды позволяет улучшить кровообращение, тем самым воздействуя на клетки организма, которые восстанавливаются естественным путем. Более того, закаленный человек легче переносит вирусные инфекции, да и заражается он ими гораздо реже, чем остальные люди.

Будьте здоровы!

Источник: http://telegraf.com.ua/

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