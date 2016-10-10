Выпирающий живот после 30: причины и методы борьбы

Чаще всего это явление встречается после 30 лет, однако может появиться и в более раннем возрасте. Почему так происходит и как с этим бороться?





Неправильное распределение жира — тип фигуры «яблоко»

Как правило, для женщины с типом фигуры «яблоко» очень тяжело избавиться от лишнего веса в области талии и живота. Такому типу фигуры характерна слабо выраженная талия, которая может быть самой широкой частью тела.





Как правило, такая проблема возникает из-за того, что организм не в состоянии вырабатывать достаточное количество инсулина или не может справиться с большим количеством употребляемого сахара.





Что можно сделать?





Следует отказаться от употребления сладкого или хотя бы его сократить. Также лишний вес в области талии может быть причинен стрессом, поэтому не лишним будет освоить техники релаксации, такие как дыхательные техники, йога и т.д. Следует включить в рацион продукты богатые цинком, такие как отварная говядина, отварные куриные сердца, кунжут, арахис, тыквенные семечки и т.д. Также необходимо употреблять достаточно жидкости.





Из физической нагрузки рекомендованы долгие пешие прогулки.





Диастаз





Диастаз – это расхождение прямых мышц живота. Как правило, такое происходит после беременности из-за длительной повышенной нагрузки на брюшную стенку. Чтобы понять, есть ли у вас диастаз, лягте на спину, согнув колени и поставив стопы на пол. Положите пальцы на среднюю линию живота на 3-5 см выше пупка. Затем, не напрягая пресс, приподнимите голову. Как только мышцы начинают двигаться, зафиксируйте, сколько пальцев помещается между ними. Такой же тест проведите на средней линии живота на 2-3 см ниже пупка.





Небольшое расхождение мышц над пупком практически никак не отражается на форме живота и формируется, как правило, после первой беременности. Расхождение мышц под пупком дает небольшое выпирание в нижней части живота. Расхождение мышц над и под пупком может сильно влиять на внешний вид живота.





Следует помнить о том, что избавиться от этой проблемы, просто «закачав» пресс не получится. Более того, это может дать совершенно обратный эффект. Поэтому для борьбы с этой проблемой необходимо использовать специальный комплекс упражнений.





Что можно сделать?





Для устранения диастаза необходимо использовать следующие упражнения:





Тазовые подъемы из положения лежа: лежа на спине с согнутыми в коленях ногами поднимите таз вверх. В верней точке зафиксируйте положение тела, сжав ягодицы и напрягите пресс. Затем плавно опуститесь в исходное положение.

Приседания с мячом между ног: прижмитесь спиной к стене, поместите небольшой мяч между ног в районе коленей. Присядьте до угла 90 градусов и задержитесь на 20-30 секунд. Затем плавно поднимитесь до прямых ног.

Кошка: Встаньте на четвереньки, выпрямите спину, руки поставьте на ширину плеч. На выдохе, втягивая живот, округлите спину. На вдохе вернитесь в первоначальное положение.

От классических упражнений на пресс следует отказаться.





Слабая брюшная стенка





Выпирающий живот даже у совсем худых людей может быть из-за слабости мышц брюшной стенки. Слабость брюшной стенки может привести к опущению внутренних органов и нарушениям работы желудка и кишечника. Как правило, мышцы брюшной стенки ослабляются после родов или при неправильной осанке.





Что можно сделать?





Существуют специальные упражнения для усиления мышц брюшной стенки:





- Лягте на спину и положите одну руку на живот. На вдохе необходимо выпятить живот, на выдохе – втянуть.

- Лягте так же, как и в первом упражнении. Сделайте вдох и не выдыхая выпятите и втяните живот. На выдохе расслабьтесь.

- Лягте на спину, руки на затылок. Поднимите голову и плечи, затем опустите. Следите за тем, чтобы плечи во время упражнения были ровными, не сутулыми. Не тяните себя руками, основное напряжение должно быть в районе живота.

- Сядьте на пол, ноги согнуты в коленях. Носками ног зацепитесь за что-нибудь тяжелое. Немного наклонитесь назад, затем вернитесь в исходное положение. Важно выполнять упражнения мышцами пресса, а не за счет силы ног.





Слабая косая мышца живота





Даже при идеально накачанном прессе может наблюдаться выпирание живота. Это происходит потому, что косые мышцы живота недостаточно натренированы и неспособны удерживать живот во втянутом состоянии. К тому же косые мышцы пресса отвечают за формирование тонкой талии.





Что можно сделать?





- Скрутка в положении лежа: лягте на спину, руки на затылок, ноги согнуты. Не отрывая поясницу от пола, поднимите корпус вверх. Правым локтем потянитесь к левому колену. Затем плавно опуститесь на пол. Повторите упражнение с левым локтем и правым коленом. Следите за тем, чтобы локти стояли ровно, не сводите их вокруг головы.

- Скрутка в положении лежа 2: лягте на спину, руки на затылок, ноги согнуты. Приподнимите корпус и потянитесь правым локтем к правой пятке. Затем повторите упражнение в другую сторону.

- Скрутка в положении сидя: Сядьте на пол, ноги согнуты. Отклоните корпус назад на 45 градусов. Выполняйте повороты корпусом и локтями из стороны в сторону.

- Скрутка в положении лежа: лягте на пол, руки в стороны, ладони вниз. Плечи прижмите к полу и следите за тем, чтобы они не отрывались от пола в течение всего упражнения. Зажмите между коленями небольшой мячик и поднимите ноги вверх, согнув их в коленях на 90 градусов. Опустите согнутые ноги до пола, не касаясь его. Затем повторите упражнение в другую сторону.





Растянутый желудок





Причиной выпуклого живота может стать увеличенный/растянутый желудок. Это может случаться, если человек принимает пищу большими порциями – переедает.





Что можно сделать?





- Принимайте пищу чаще, но маленькими порциями.

- Не игнорируйте завтрак и не наедайтесь на ночь.

- Не пейте воду во время еды.

- Выдерживайте паузу между приемами пищи.

- Не ешьте до чувства полного насыщения.

- Не ешьте сразу после возникновения чувства легкого голода, выдержите час-полтора.





Вздутие и проблемы с кишечником





Проблемы с кишечником, ощущение тяжести в животе и запоры также могут стать причиной выпуклого живота. Причины нарушения работы кишечника могут быть самыми разными, поэтому если проблема слишком сильная, следует обратиться к врачу.





Что можно сделать?





- Откажитесь от продуктов, провоцирующих повышенное газообразование: хлеб, бобовые, макароны, квас и т.д.

- Если вы страдаете от запоров, ограничьте употребление мяса и рыбы (исключение составляют мясо курицы, индейки, кролика и нежирные виды рыбы).

- Чаще употребляйте яйца, молочные продукты и нежирные бульоны.

- При запорах рекомендовано употреблять одно-два яблока натощак ежедневно.



