14 самых полезных растений для кожи и волос

Масло виноградной косточки

Содержит витамин Е (естественный антиоксидант) и линолевую кислоту, которая контролирует влажность кожи и ее способность к регенерации. Препятствует образованию морщин вокруг глаз.





Совет. Перед нанесением ночного крема добавь в него 2-3 капли масла.





Петрушка

Снимает покраснение и отечность, осветляет и тонизирует кожу, предохраняет от морщин. Сок петрушки помогает избавиться от угревой сыпи.





Совет. В отвар петрушки добавь сок лимона, залей в формочки для льда и заморозь. Протирай лицо кубиками льда по утрам.





Яблочный уксус

Содержит бета-каротин – один из самых сильных антиоксидантов, препятствующих преждевременному старению.





Совет. В стакан воды добавь одну чайную ложку меда и одну столовую ложку уксуса. Пей натощак.





Цветки ромашки

Косметические средства, созданные на их основе, оказывают противовоспалительное действие, хорошо смягчают и дезинфицируют кожу. Ополаскивая волосы отваром ромашки, ты укрепишь их и придашь им шелковистость.





Совет. Для ополаскивания волос после мытья добавь в 1 л воды настой ромашки (1 столовая ложка цветков на стакан кипятка).





Гамамелис

Содержит флавоноиды и танины, которые помогают при расширенных сосудах на лице. В составе косметических средств гамамелис смягчает и дезинфицирует поверхностный слой кожи, способствует стягиванию расширенных пор.





Совет. Полезно протирать отваром или настоем жирную и склонную к воспалениям кожу.





Цветки бузины

Источник аскорбиновой кислоты и танинов.





Совет. Настой тонизирует и осветляет кожу.





Зверобой

Обладает антисептическими свойствами. Содержит витамины С, РР и каротин. Стимулирует регенерацию клеток кожи.





Совет. Используй отвар зверобоя для примочек и протирания лица от угревой сыпи.





Розмарин

Помогает в борьбе с целлюлитом.





Совет. В массажное масло добавь 3 капли розмарина.





Хурма, шарон, королек

В состав плода входят витамин С, провитамин А, яблочная и лимонная кислоты, много железа, кальция, марганец и калий. Маска из хурмы подходит для всех типов кожи.





Совет. Смешай 2 столовых ложки мякоти плода, 1 столовую ложку сметаны и 1 ложку творога. Нанеси на лицо толстым слоем и спустя 15-20 минут смой теплой кипяченой водой.





Манго

Мякоть фрукта богата каротином и витаминами группы В. Маска из манго питает и обновляет кожу, снимает шелушение и раздражение, заживляет трещинки, защищает кожу от неблагоприятных воздействий окружающей среды.





Совет. Нанеси мякоть на кожу лица на 10 минут. Смой водой или слабо заваренным зеленым чаем.





Лаванда

Повышает тонус, разглаживает морщинки.





Совет. Принимая ванну, добавь 1-2 капли масла.





Мякоть и сок мандарина

Оранжевый плод содержит фолиевую и бето-каротиновую кислоты, калий, магний и кальций, витамины С, Р, В1, А, D, К и эфирные масла. Мандарины можно спокойно есть в больших количествах, не опасаясь за фигуру – они одни из самых низкокалорийных фруктов. Сок мандарина избавляет от микоза.





Совет. От растяжек после беременности поможет массаж со смесью эфирных масел: по 1 столовой ложке масла облепихи и масла виноградных косточек, по 2 капли масел лаванды и мандарина.





Тропический авокадо

Богат витаминами, маслами и жирными кислотами. Прекрасно разглаживает морщины. Масло авокадо ускоряет заживление ран, защищает от вредного ультрафиолетового излучения.





Совет. В мякоть авокадо добавь несколько капель оливкового масла. Нанеси на лицо на 15 минут, затем смой теплой водой. После применения кожа будет мягкой и более упругой.





Хвощ луговой

Богат витамином С: ускоряет регенерацию клеток. Содержит кремний, который способствует росту волос при втирании в кожу головы отвара из этого растения.





Совет. Для жирной кожи лица полезны паровые ванночки.





Совет. Прекрасное внесезонное средство для красоты и молодости – дольки лимона. Натуральная фруктовая кислота лимона сужает поры, разглаживает морщинки и делает кожу более ровной и красивой. Сок лимона поможет избавиться от веснушек или пигментных пятен. Очень полезна для усталой кожи пенная белково-лимонная маска. 2 яичных белка взбей с 1 столовой ложкой лимонного сока, нанеси пенку на очищенную кожу лица. Через 15 минут умойся прохладной водой. Эта маска заметно освежит лицо.



