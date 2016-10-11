Как пережить сезон простуды и не заболеть?

Будь на страже своего здоровья





Добавь в рацион молочные продукты





Пробиотики не только помогают нормализировать микрофлору кишечника и улучшить пищеварение, но и предотвратить простуду. Ученые провели исследования и обнаружили, что люди, которые потребляют пробиотики в виде таблеток или йогуртов и кефира, на 12% реже становятся заложниками инфекции.





Проветривай помещение





Риск заболеть вырастает, если ты проводишь много времени в душном помещении. Возможно, твой коллега за соседним столом уже инфицирован. Чтобы не последовать его примеру, открывай окно. Циркуляция свежего воздуха “усложнит задачу“ бактериям.





Ограничь общение с больными





Если рядом с тобой кто-то активно кашляет и чихает – извинись и отойди. Знаешь ли ты, что микробы простуженного человека распространяются в радиусе шести метров? Объясни свой поступок тем, что имеешь слабый иммунитет.





Не прикасайся ко рту









Это тоже самое, что облизать дверную ручку. На руках очень много бактерий, поэтому отучись прикасаться ко рту и носу (будет непросто, ведь, по данным исследований, человек трогает свое лицо более трех раз за час). Но избавление от этой вредной привычки значительно сократит твои шансы заболеть.





Больше спи





Исследование в Archives of Internal Medicine показало, что люди, которые спят меньше семи часов, почти в три раза более восприимчивы к простудам, как люди, которые спят как минимум восемь часов.





Смотри в галерее топ продуктов с витамином С:













ТОП-12 продуктов, в которых больше витамина С, чем в апельсинах













Желтый сладкий перец. Этот яркий овощ с низким содержанием калорий и богат витамином С. Только в половине чашки желтого перца содержится 155 мг витамина С, что намного больше, чем наша дневная потребность









Красный сладкий перец содержит немного меньше витамина С, чем желтый -190 мг в одной чашке









Папайя. Одна половина большой папайи содержит 238 мг витамина С. Папайя также является богатым источником белка и витамина А.









Гуава. Одна чашка гуавы содержит 377 мг витамина С, что в 4 раза больше, чем ежедневная потребность в витамине С мужчины, и в 5 раз выше каждодневной потребности в этом витамине женщины









Чили. Полчашки перца чили содержит около 108 мг витамина С. В перце чили также содержится соединение капсаицин, которое облегчает боль в суставах









Цветная капуста. В небольшом кочане цветной капусты около 128 мг витамина С. Так что не забывай включать этот крестоцветный овощ в свой рацион









Киви. Одна чашка этого экзотического фрукта содержит 167 мг витамина С. Киви также богаты клетчаткой, калием, магнием, цинком, фолиевой кислотой и витамином К









Манго. Один из манго содержит 122 мг витамина С. Этот фрукт также богат клетчаткой и витамином А









В одной чашке брокколи содержится около 82 мг полезного для нашего организма витамина С









В одной чашка нарезанной листовой капусты содержится более 80 мг витамина С









Ананасы содержат около 80 мг витамина С, что больше, чем в одном апельсине, хотя в одной порции цитруса содержание этого питательного вещества будет выше













Терпкие ягоды клубники содержат примерно столько же витамина С, как и апельсины. Однако они также богаты растительными антоцианами, которые помогают нам сжигать накопленный жир







