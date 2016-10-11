Дурные привычки, которые портят ваше здоровье





Дурные привычки отвратительны, неприятны и недопустимы.





Но это еще не все.





Банальные на первый взгляд "пороки" могут иметь необратимые последствия для вашего здоровья.









Cергей Юрьевич Беляков из «Нашей Russia» и не подозревает, как вредно такое положение ног. Фото: Канал ТНТ







ЗАЕДАНИЕ СТРЕССА





Съесть шоколадку или кусочек торта, когда нервы на пределе – не так уж плохо. Но только если это не становится привычкой. Закидывать в рот то одно, то другое или совершать регурярные ночные набеги на холодильник – это уже ненормально. Сахар, вызывающий выработку эндорфина, может на короткое время заглушить проблему, но вслед за этим придет чувство вины и стыда.





Ночное обжорство, кроме лишних килограммов и проблем с пищеварением, может вызывать изжогу и расстройство желудка. А улучшить настроение можно и с помощью разумной порции полезных жиров и богатых клетчаткой сахаридов. Именно они повышают уровень серотонина и тем самым улучшают настроение.





Противоядие: если перед сном вас начнет одолевать голод, переключите свое внимание на что-то другое - короткая прогулка, принятие ванны, разгадывание кроссвордов.









Ночное обжорство может вызывать изжогу и расстройство желудка. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН





ПРИВЫЧКА ГРЫЗТЬ НОГТИ





Склонность грызть ногти и кожу вокруг них приводит к появлению заусенец и трещинок вокруг ногтевого ложа. Это также чревато нарушением структуры ногтя и возникновением инфекций, потому что под ногтями находится множество бактерий.





Противоядие: привычка грызть ногти часто бывает следствием нервозности или подавляемого гнева, поэтому стоит задаться вопросом, что именно вас беспокоит. Когда проблема будет найдена и решена, привычка исчезнет сама собой. И купите специальный горький лак для ногтей.









Сури Крус и ее школьный товарищ грызут ногти? Фото: GLOBAL LOOK PRESS





НОГА НА НОГУ





Если вы относитесь к тому типу людей, которые, не успев усесться, закидывают ногу на ногу, знайте, что ваш позвоночник и тазобедренные суставы в такие моменты нещадно страдают. Закидывание ноги на ногу ведет к усилению давления на тазовую кость и к сколиозу.





Такая поза негативно влияет и на нижние конечности. Происходит сокращение мышц, растет нагрузка на суставы, и не только тазобедренные, но и на коленные и голеностопные.





А нарушение кровотока приводит к развитию варикоза.





Противоядие: приобретите большой надувной гимнастический мяч и сидите на нем дома, а если можно, то и на работе. Это сделает невозможным закидывание ноги на ногу и снизит риск болей в спине и позвоночнике.









Любовь Казарновская не знает, что сидеть нога на ногу вредно Фото: Анатолий ЖДАНОВ





ОТКАЗ ОТ СЕКСА





Секс – не только важная составляющая отношений, но и прекрасное средство для поддержания иммунитета. За сексуальной апатией могут стоять психические проблемы, гормональные нарушения, прием некоторых лекарств, недостаток питательных веществ или наоборот переедание.





Речь может идти и о других болезнях, таких как сахарный диабет или опухоль гипофиза. Часто женщины отказываются от секса из-за сухости влагалища или неуверенности в себе.





Противоядие: если вагинальная сухость вызвана менопаузой, справиться с ней помогут специальные мази или свечи. Если причина в другом, посетите гинеколога. Сегодня множество проблем решается довольно просто.













Секс, между прочим, продлевает жизнь! Фото: GLOBAL LOOK PRESS





ДЖИНСЫ "В ОБЛИПОЧКУ"





Чрезвычайно приталенные облегающие джинсы все еще в моде. Но если вы будете носить их каждый день, нервные окончания уж точно не скажут вам за это спасибо. Как и половые органы. Неврологи утверждают, что тесные джинсы нарушают ток крови, что приводит к онемению нижних конечностей и возникновению болезни под названием парестетическая мералгия.





Противоядие: не стоит совсем отказываться от облегающих джинсов. Только не ходите в них весь день. Меняйте их на более просторные брюки или юбки.









Тесные джинсы не есть хорошо.





ПРЕНЕБРЕЖЕНИЕ ГИГИЕНОЙ ПОЛОСТИ РТА





Как мы все знаем с детского возраста, правильный уход за ротовой полостью, к которому относится и чистка зубов зубной нитью, позволяет предотвратить развитие кариеса и воспаление десен. Но это еще не все.





Оказывается, толстый слой налета, пародонтит, пародонтоз и прочие неполадки в полости рта могут спровоцировать развитие сердечной недостаточности - по той простой причине, что бактерии быстро проникают через десны в кровь. В результате развиваются воспалительные процессы в сосудах, что может стать причиной образования тромбов.













Противоядие: посвящайте уходу за полостью рта достаточно времени. Кроме зубной щетки используйте ополаскиватель и зубную нить. Каждые полгода посещайте стоматолога и делайте профессиональную чистку зубов.





. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ